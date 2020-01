El PSOE advierte a Revilla de que romperá el pacto en Cantabria si vota no a Sánchez

La secretaria de Organización del PSOE en Cantabria, Noelia Cobo, ha advertido este viernes que si el Partido Regionalista Cántabro (PRC) no rectifica su decisión de no apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, "habrá roto el pacto de gobierno" en esta comunidad autónoma, en la que el el líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, gobierna en coalición con el PSOE. "Si el PRC no rectifica significa que habrá roto el pacto, no cumpliendo lo que dice ese pacto", ha afirmado Cobo en una rueda de prensa ofrecida tras una reunión de la ejecutiva regional de los socialistas convocada a última hora de este jueves después de que los regionalistas acordaran por unanimidad votar en contra de la investidura de Sánchez.

La ejecutiva del PRC aprobó por unanimidad en la tarde de este jueves votar en contra de la investidura de Sánchez tras conocer el contenido del pacto de los socialistas con ERC, que compromete al Gobierno a abrir una negociación con la Generalitat en 15 días tras la investidura para la "resolución del conflicto" catalán y someter las conclusiones a una consulta. Si finalmente el PRC, como han anunciado, rechaza la investidura de Sánchez, se abriría un nuevo calendario en el que el vicepresidente regional y secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, tendría "la última palabra" para convocar a la ejecutiva regional y tomar la decisión correspondiente, según ha explicado Noelia Cobo. La secretaria de Organización del PSOE en esta comunidad ha subrayado que aún no ha habido contactos con el PRC ni a nivel regional ni nacional.

Paula Fernández, secretaria de Organización de los regionalistas cántabros, ha expresado a EL PAÍS sus diferencias con respecto a esta reacción de los socialistas. "El PRC considera que sigue activo el pacto, no lo condicionamos a la investidura de Sánchez. Se firmó a raíz de la firma de un documento de nuestro diputado José María Mazón con Ábalos de cumplimientos para Cantabria, la deuda histórica en infraestructuras o el hospital". Fernández entiende que el pacto se ha cumplido durante estos seis meses que lleva operativo y que el pacto de Gobierno suscrito entre ambos partidos "funciona hoy igual que hace quince días". Esta alianza solo se rompería, añade, "si se incumplen los pactos regionales o sobre todo los pactos firmados en Madrid".

Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro, se encuentra en una posición en la que podría permitirse romper con el PSOE y gobernar en solitario, pues los presupuestos regionales se aprobaron el pasado 19 de diciembre. En este supuesto, le bastarían apoyos puntuales a sus iniciativas para mantender la gobernabilidad del PRC en Cantabria.

La secretaria de organización del PRC declara que en todo momento han estado en contacto con el PSOE y que hablarán con Ferraz "porque no esperábamos esta salida, no tenemos la misma visión. No consideramos que se deba perjudicar la estabilidad de Cantabria a raíz del no a Sánchez. No esperábamos esta salida, probablemente hablemos con ellos porque discrepamos en el fondo".

Fernández ha recordado que este jueves la formación rechazó por unanimidad darle a Sánchez el único escaño que tienen en el Congreso de los Diputados porque no están de acuerdo con lo que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña: "Se han superado líneas rojas y se quiebra el principio de solidaridad. Estamos en el Congreso para reivindicar la asimetría del Estado, y este pacto las acrecienta por la financiación y bilateralidad de Cataluña". Revilla ha insistido en los últimos meses en que no traicionarían sus principios ni aceptarían supuestas ventajas para Cataluña "a cambio de un tren a Cantabria". "Nosotros no hemos cambiado, pero Pedro Sánchez sí respecto a lo acordado hace cuatro meses cuando les dimos el voto. El escenario es diferente", ha concluido Paula Fernández.