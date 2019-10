El Gobierno, sobre el Valle de los Caídos: “Vamos a procurar que sea un espacio que no ofenda a nadie”

El Gobierno ha asegurado este viernes que, tras la exhumación de Franco, "queda mucho por hacer" y que el "objetivo en el Valle y en las cunetas es la reparación y la justicia". El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha encabezado este viernes el primer Consejo de Ministros tras la exhumación e inhumación de los restos del dictador. "Ahora toca pensar en lo siguiente, pensar en que vamos a procurar que el Valle de los Caídos sea un espacio que ayude a la memoria de las víctimas y que no ofenda a nadie", ha considerado la ministra Portavoz, Isabel Celaá, durante la conferencia de prensa.

El Gobierno ha terminado esta semana con la tensión y las batallas judiciales que ha tenido con la familia del dictador durante más de un año y que se mantuveron ayer, durante el traslado de los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio. Celaá ha asegurado que en la reunión de este viernes no se han tratado el "viva Franco" que la familia dedicó a su abuelo cuando salían del Valle de los Caídos, por lo que no ha precisado si se plantean abrir un expediente a los familiares por no sujetarse a las instrucciones que pactaron con el Ejecutivo. En el Valle de los Caídos, el operativo estuvo totalmente controlado por el Gobierno, mientras que el entierro en El Pardo tuvo un carácter más privado. "Las vivas de alguna gente están ahí y no vamos a entrar en ellas", ha señalado Celaá, que ha incidido en el hecho de que todo se hizo con "respeto a la privacidad de la familia y a los ciudadanos del país", que pudieron ser testigos de la salida de Franco del Valle a través de la retransmisión de TV. "Lo esencial", ha añadido, es que los actos de exhumación e inhumación se efectuaron "en tiempo, forma y con toda la dignidad democrática propia" de un país como España.

La penúltima polémica entre la familia Franco y el Gobierno se produjo por la voluntad de los nietos de dictador de que el ataúd pudiera tener encima una bandera de España, algo que finalmente no ocurrió, a pesar de que Francis Franco, el mayor de los nietos, se resistió a renunciar a la bandera preconstitucional con la que pretencía cubrir el féretro, aunque las autoridades terminaron quitándosela.