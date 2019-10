Las instituciones europeas defienden ante la justicia que Junqueras carece de inmunidad

Una pregunta sobrevuela la Gran Sala de la Corte de Luxemburgo. ¿Puede tener inmunidad Oriol Junqueras como diputado electo en los pasados comicios europeos? La cuestión ha sido objeto de una intensa vista de dos horas y media en las que el letrado del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Andreu Van den Eynde, ha defendido en solitario que su cliente debe gozar de protección desde el mismo momento en que fue proclamado eurodiputado. Enfrente, España, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se posicionaron con la tesis contraria: si no estuvo presente en la sesión de constitución de la Eurocámara, no ha adquirido la condición de europarlamentario. "El mandato de los diputados empieza en la sesión constitutiva, hasta entonces está vigente el de los anteriores", ha expuesto María Isabel Martínez del Peral, representante de la Comisión Europea.

La audiencia no tenía por objeto tomar ninguna decisión. Las primeras conclusiones sobre el caso las publicará el abogado general el 12 de noviembre, y semanas después el tribunal difundirá un fallo que no está claro que vaya a servir para cambiar algo. El abogado de Junqueras cree que si la justicia europea estima que debió disfrutar de inmunidad desde su proclamación como eurodiputado, debe anularse la condena de 13 años que pesa en su contra. Pero el fiscal y la abogada del Estado dieron a entender que pase lo que pase en Luxemburgo, el Tribunal Supremo no contempla ni siquiera otorgar a Junqueras un permiso penitenciario para acatar la Constitución y que llegue así a tomar posesión en Estrasburgo, menos aún después de que haya sido también inhabilitado para ejercer cargos políticos por otros 13 años. "No tendría ningún efecto", ha afirmado tajante la abogada del Estado Sonsoles Centeno sobre un hipotético fallo favorable a Junqueras.

El caso llegó al TJUE después de que el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena lanzara varias preguntas prejudiciales. Van den Eynde fue el primero en intervenir ante los 15 jueces alegando que la inmunidad protege a los eurodiputados "desde el momento de su elección contra cualquier acción penal, incluso frente a hechos sucedidos antes de su elección". El letrado de Junqueras defendió que las autoridades españolas debieron haber comunicado al Parlamento Europeo la condición de eurodiputado de su cliente. Pero su nombre no apareció en la lista final remitida a la Eurocámara porque el Supremo no le dio permiso para que acatara la Constitución española, un trámite que España defiende como obligatorio y Junqueras no. "Ningún otro estado de la UE tiene un requisito así", comparó Van den Eynde.

En nombre del Ministerio Fiscal español, Fidel Cadenas arguyó que Junqueras no concurrió a las elecciones europeas buscando participar de su actividad como un eurodiputado más, sino simplemente para buscar un "paraguas de impunidad", una suerte de "cobijo para evitar la aplicación de la pena" ante el proceso judicial abierto en su contra. También intervino la abogada de Vox, Marta Castro, aunque se limitó a suscribir los postulados de la fiscalía.

La jurista del Parlamento Europeo Cristina Burgos recordó que los requisitos para ser eurodiputado, como la organización de las elecciones europeas, "corresponde a las autoridades nacionales y el Parlamento solo puede tomar nota". Y replicó al abogado del político en prisión que "la proclamación como electo no debe confundirse con la condición de eurodiputado".

Ningún Estado miembro se personó en el caso, con lo que la defensa de Junqueras defendió su derecho a gozar de inmunidad sin ningún apoyo. Van den Eynde no le dio importancia a ese hecho, pero pese a que España negó cualquier opción de reabrir el caso, el abogado del líder de ERC insistió en que supondría una forma de no aceptar el resultado: "Desde un punto de vista teórico, si el TJUE determina que Oriol Junqueras tenía inmunidad, no podía haber sido condenado. Eso generará un incidente de consecuencias que ahora no podemos valorar, pero que pueden ser muy graves”.