Sentencia del ‘procés’: hubo “episodios de violencia”, pero insuficientes para la rebelión

En el tormentosos otoño catalán de 2017, se cometieron actos violentos, pero ninguno tuvo la suficiente entidad como para condenar a los líderes independentistas por un delito de rebelión. La sentencia del Tribunal Supremo concluye que se produjeron “indiscutibles episodios de violencia”, especialmente durante la jornada del referéndum del 1-O. Sin embargo, para que exista rebelión ésta tiene que ser “instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”.

“Resolver (...) con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala (...) no puede suscribir”, señala la sentencia, consciente de la dificultad de abordar una materia sensible, que ha recorrido la espina dorsal del juicio con testigos en abierta contradicción (los policías y los ciudadanos del 1-O, por ejemplo). La Fiscalía defendió que se produjo un delito de rebelión, que castiga a los que se alzan “violenta y públicamente” con un fin determinado, en este caso “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El Supremo no apoya esa tesis porque, pese a que el Govern de Carles Puigdemont quisiera proclamar la República, en realidad no tenía los medios para hacerlo.

La sentencia destaca la “absoluta insuficiencia” de los instrumentos previstos por la Generalitat para proclamar la independencia. La violencia solo podía en todo caso generar “un clima o escenario” que hiciera más visible una negociación con el Gobierno, pero no la creación de un nuevo Estado. “La conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas paginas del Boletín Oficial del Estado”, resume gráficamente en alusión al 155.

La Fiscalía anclaba su acusación por rebelión en dos momentos: el 20 de septiembre de 2017 -las protestas multitudinarias frente al Departamento de Economía- y el 1 de octubre. Sobre el 20-S, la sentencia dice que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart “lideraron el impedimento material de ejecución de decisiones judiciales”. El Govern alentó esas protestas “tumultuarias”. Frente a la opinión las asociaciones lideradas por Sànchez y Cuixart, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, la sentencia concluye que aquella jornada no se produjo una mera “concentración ciudadana para protestar por las detenciones y registros”. Con todo, el tribunal señala, sobre los líderes de las dos asociaciones independentistas, que “no cuestiona su compromiso con la no violencia, siempre elogiable” ni tampoco “desconfía lo más mínimo de sus convicciones pacifistas”

El Supremo esgrime argumentos similares para describir el 1-O: no fue “solo” -añade la resolución judicial- una “manifestación o un acto masivo de protesta”, sino un “levantamiento tumultuario”. Los “episodios de violencia” de los que habla el Supremo se produjeron mayoritariamente ese día. “En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la que eran portadores los agentes".