Sánchez solo suma el apoyo del diputado cántabro, y Podemos se abstiene

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, solo ha sumado este martes a los 123 parlamentarios del PSOE el sí del diputado del Partido Regionalista de Cantabria José María Mazón a su votación de investidura. Para ser investido en esta primera votación, Sánchez necesitaba el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176 diputados). 41 de los 42 representantes de Unidas Podemos se han abstenido, como un gesto más para "facilitar las negociaciones" para un futuro gobierno de coalición, según fuentes de la formación. El voto telemático emitido por Irene Montero, que había solicitado esta modalidad por su avanzado embarazo, ha sido negativo, en contra del criterio adoptado por su grupo. Montero emitió su voto a las 9 de la mañana, aunque, según el reglamento, podría haber aguantado hasta una hora antes del inicio de la votación.

El no a Sánchez ha llegado desde los asientos de PP (66), Ciudadanos (57), Vox (24), ERC (14), Navarra Suma (2), Junts per Catalunya (4), Coalición Canaria (2) y el de Irene Montero (1). En total, 170 noes. La abstención la han cantado a viva voz 52 diputados. A los 41 representantes de Podemos, se han sumado los 11 parlamentarios que suman PNV (6) y EH Bildu (4) y Compromís (1).

Durante su turno de palabra el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha asegurado a Sánchez que están "condenados" a entenderse, después de que el candidato socialista haya incidido en que “el Gobierno de España defenderá el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional".

El presidente en funciones no ha mencionado durante su intervención de este martes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero subyace esa posibilidad en sus intenciones si se incumple la legalidad, como ocurrió en septiembre y octubre de 2017. “Ustedes quisieron quebrar el Estado; utilizaron las instituciones que son de todos los catalanes”, ha lanzado Sánchez a Rufián.

La segunda jornada de la investidura viene precedida de un tenso enfrentamiento, este lunes, entre Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Este martes, en caso de que Podemos vote en contra de Sánchez, el líder socialista escuchará desde su escaño 197 noes. Si los diputados liderados por Pablo Iglesias se abstienen, el presidente en funciones oirá 63 veces la palabra abstención. El voto afirmativo de los 42 diputados que dirige Iglesias no está asegurado ni siquiera para el próximo jueves, ya que tampoco hay certeza de que el acuerdo entre ambas formaciones se produzca antes de la segunda votación.



Las negociaciones entre el PSOE y Podemos han pasado del silencio total a la guerra por el relato, prueba de que no van bien, aunque nadie las da por rotas aún. Podemos insiste en que el Gobierno solo le ofrece una vicepresidencia sin competencias reales y algunos ministerios menores, por lo que tendría un papel "decorativo" en el Gobierno, según ellos. La vicepresidenta, Carmen Calvo, que hasta ahora no había dado ningún detalle de la negociación, ha defendido su oferta y ha confirmado su propuesta de que Irene Montero ocupe una vicepresidencia.

Calvo: "La oferta a Podemos es razonable"

Los socialistas empiezan a temer que Podemos esté ganando el relato y se instale la idea de que es el PSOE quien prefiere ir a elecciones antes de hacer un Gobierno con la formación de Iglesias. Así que Calvo ha tratado de explicar que, según su visión, la oferta a Podemos es "razonable y respetuosa".

El lunes se escenificó en el Congreso una negociación de Gobierno en directo en el hemiciclo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quienes llegaron al pleno con la negociación sin cerrar, mostraron de forma descarnada y con detalle las dificultades de llegar a un acuerdo. Los puntos de fricción, que poco antes del pleno constataron la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y el diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, están en las competencias que el PSOE ofrece a Podemos, que según este grupo son puramente “decorativas”.

Ninguno de los dos quieren dar por rotas las negociaciones, entre otras cosas porque está en marcha una durísima batalla por ver quién creerán los ciudadanos que tiene la culpa del fracaso. Todo depende en el fondo del vértigo a la repetición de elecciones que puedan tener los dos grupos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera no tampoco ha dejado ningún resquicio a Pedro Sánchez para que el presidente en funciones pueda contar con la abstención de Cs. “Vamos a votar que no con las dos manos: no al plan Sánchez y a la banda que lo va a ejecutar”, ha zanjado el líder de Ciudadanos tras un durísimo choque con el líder socialista, también este lunes. Rivera le ha acusado de “criminalizar a los rivales” y “alimentar el odio”. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha explicado el voto en contra del PP, porque el líder socialista “no es de fiar”. Y cree que volverá a pactar con independentistas. Además, ha acusado al PSOE de haber “salido del espacio constitucional”.