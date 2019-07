El PNV avanza su abstención y se queja de la falta de contactos sobre su agenda

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, este martes en el debate de investidura. En vídeo, resumen de la intervención de Esteban. EMILIO NARANJO (EFE) / VÍDEO: QUALITY

El ya veterano portavoz del PNV, Aitor Esteban, terminó su exposición previa, avisó de que iba a avanzar el voto de su formación en la investidura de Pedro Sánchez, se tomó unos segundos, agarró teatralmente el vaso de agua situado para cada orador en el atril y apostilló: "Nuestro voto hoy martes será de abstención". Eso sí, el pragmático Esteban, que ha negociado en estos años con Gobiernos de todo signo, dejó una puerta abierta a un giro siempre en todo caso en favor del sí si algunas cosas cambian de aquí al jueves: "Y si sale elegido, mano tendida". Será una "abstención constructiva" a la espera de que de aquí al jueves "pasen algunas cosas".

Los seis escaños del PNV, por tanto, están por ahora en el bloque cada vez más amplio de la abstención. Y su portavoz, además, observa la situación de tensión e incertidumbre generada tras el enfrentamiento del lunes entre los líderes del PSOE y Unidas Podemos como un "momento grave y trascedente". Esteban, al que siempre le gusta introducir metáforas populares en sus intervenciones, hasta contó el chiste del paisano que sale al monte a por setas y se tropieza con un reloj Rolex de lujo y no tiene muy claro al final cuál era su cometido. Así ve el portavoz nacionalista vasco el escenario creado en los últimos días. Y aconseja: "Hay que estar a lo que hay que estar".

Uno de los principales argumentos del PNV para exigir a PSOE y Podemos que olviden sus rencores y se pongan de acuerdo fue el reflejo de la foto de Colón entre los tres partidos de la derecha, incluyendo ahí a PP, Ciudadanos y Vox. Esteban entiende que ese retrato debería ser el mejor antídoto para que Sánchez e Iglesias eviten acudir a otras elecciones.

Esteban también ha reprochado al candidato socialista que no haya interpretado bien el resultado electoral del 28-A y se ha mostrado especialmente molesto con el bloqueo que vive y sufre la vida política y la Administración del país desde entonces. Al dirigente del PNV, en ese sentido, le ha parecido "desconcertante y sinuosa" la estrategia de los últimos días y en especial de la primera sesión del debate de Sánchez de insistir en reclamar una abstención colaborativa a PP y Ciudadanos en vez de preocuparse de cerrar un acuerdo con Podemos y los demás teóricos socios que le apoyaron en su día para la moción de censura. "La elección de los socios no es baladí", remachó.

Fue en ese pasaje cuando el PNV pidió a Sánchez que arriesgue un poco más, sea valiente e intente alcanzar un acuerdo más allá incluso de la investidura. Pero no gratis. "No puede pretender que seamos una mera adhesión", señaló. El portavoz vasco resumió la recurrente agenda vasca de reivindicaciones, sobre más competencias en Seguridad Social, más infraestructuras y la Y vasca ferroviaria, y abundó en la necesidad de afrontar reformas sociales con los demás partidos, como el Pacto de Toledo o el fin de la ley Mordaza. "Menos generalidades y buenas palabras", espetó.

El PNV tampoco quiere, como otras formaciones, que el aspirante socialista dé por supuesto su voto afirmativo. Y aprovechó esa matización para presumir de la "responsabilidad institucional" clásica del PNV para asentar los gobiernos de la nación cuando otros partidos, especialmente desde la derecha, les cuestionan teóricamente por lo contrario. Y ahí miró a lo que llamó "la banda de Rivera" y se explicó: "Banda de mariachis que da la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño".

Pedro Sánchez agradeció a Esteban que hablase algo de su largo discurso de investidura de ayer pero rápidamente se fue a explicar sus razones sobre por qué está parado el acuerdo clave con Podemos. Fue ahí cuando admitió que "lo ha intentado" y con ese tiempo verbal confesó ya su visión pesimista de la votación. El líder del PSOE intentó explicar a Esteban, al resto de la cámara y a la opinión pública que sus apelaciones ayer a PP y Cs no eran fruto de una ambigüedad calculada: "Yo ya he elegido. Yo no he escondido mis cartas. Compartimos vocación de entendimiento y de tender la mano a Unidas Podemos. Y tener estabilidad con ERC y el PNV".

En esa línea, el aspirante socialista incluso abogó porque si en un futuro próximo se labra el pacto y hay Gobierno progresista entre el PSOE y Podemos esos ministros "serán ministros del Gobierno de España, un gobierno ecologista, feminista y progresista".

Eso sí, Sánchez argumentó ante el PNV que no quiere dejar fuera de juego a los otros partidos constitucionalistas, en especial al PP, sobre temas como la crisis territorial y la solución al desafío catalán, incluso aunque el actual Partido Popular le parezca ahora más la "Alianza Popular" del principio de la transición.