Historia de una foto: Sánchez une a Casado, Abascal y Rivera por primera vez

Un enemigo común, Pedro Sánchez, ha unido por primera vez a los líderes del PP, Ciudadanos y Vox en una foto este domingo en la madrileña plaza de Colón. Albert Rivera había evitado hasta ahora fotografiarse junto al partido de extrema derecha. Lo hizo durante la negociación del pacto andaluz y lo mantuvo durante las conversaciones para preparar la concentración de este domingo, donde era el PP quien hablaba con Vox. Hoy, finalmente, Rivera y Abascal han compartido plano.

El PP asegura que había pactado con Ciudadanos "antes de que comenzara el acto" que los líderes de las siete formaciones participantes (PP, Ciudadanos, Vox, Foro Asturias, UPN, Par y UPyD) subieran al escenario al final de la concentración para hacerse una foto, y sostiene que Ciudadanos ha subido a más gente al escenario, momento en el que también han decidido sumarse más representantes de los otros partidos. Un portavoz de Vox retifica esa explicación del PP.

Las versiones son contradictorias. Ciudadanos niega que existiera algún acuerdo previo con el PP sobre la foto final. "No había pacto, no se había acordado y hemos ido decidiendo sobre la marcha", sostienen distintas fuentes de este partido. Reaccionaron sobre la marcha al oír al presentador llamar al escenario. En ese momento, Albert Rivera decidió que subían para la foto final pero que no lo haría solo él, sino toda la comitiva del partido. Rivera, de hecho, se da la vuelta una vez en el escenario para ir a buscar al resto de cargos de Ciudadanos al ver que al principio no le siguen y están solo los líderes de las siete formaciones.

Aunque el PP forzó la foto, según la versión de Ciudadanos, la cúpula de Rivera no reniega de ella. El líder tomó la decisión rápida de que se hacía y fuentes de la cúpula consideran que ha estado bien que aparecieran todos en esa imagen final. “El acto ha quedado muy bien y la foto final también”, afirman en la dirección de Ciudadanos. La primera foto de un bloque frente a Sánchez.