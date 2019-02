“Juré defender España y por eso vengo”

La manifestación celebrada este domingo por la mañana en la plaza de Colón de Madrid ha congregado a personas llegadas de toda España, 45.000 según la Delegación del Gobierno. Estas son sus razones para unirse a la protesta que tenía como objetivo la reclamación de una convocatoria electoral y la defensa de la unidad de España frente a los independentistas.

Coral Gareli, 58 años. Publicista. Ha acudido a la manifestación para protestar contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez. Gareli asegura que el Ejecutivo ya no sabe qué hacer para sacar los Presupuestos adelante y se inventan la figura del relator. "Lo quite o no, da igual, es incoherente. No me parece coherente, no sabe qué hacer. Soy centrista, no de ultraderecha. No me gustan los radicalismos. "Me cae fenomenal Abascal, pero no estoy segura de votarle. Sí tengo muchos amigos que le van a votar. Seguro que saca un escaño", asegura.

Ángel Fernández, 64 años. Jubilado conductor de camiones, de Torrejón de la calzada: “Juré defender España en la mili en Colmenar Viejo y por eso vengo. No quiero que se parta", asegura. "Un Gobierno que me está engañando no lo quiero. Si no lo hacen bien, otro", concluye.

Marta Fernández, 24 años. Trabaja en un despacho de abogados de Zamora pero vive en Madrid. "No se cumple la ley y se pone en peligro la unidad de España. Esto es algo de todos. Sánchez no puede pagar la hipoteca de La Moncloa con la unidad de España", asegura.

Óscar García Costa, 19 años. Estudia Marketing. "No estoy de acuerdo con que Sánchez se alinee con gente que quiere romper España. Nunca he votado pero quiero hacerlo por primera vez a Vox. Es de los pocos partidos que va a por los independentistas. Estamos cansados de inmigrantes y de independentistas", asegura.

Vicenta Jiménez, 64 años. Pareja de Ángel. "Hago lo que puedo, no hay trabajo. "Tengo claro que voy a votar a Vox. Hay que cambiar el sistema".