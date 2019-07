Rufián: “A mí no me roba España; me roban Rato, Bárcenas, Millet, Pujol...”

El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y portavoz de la formación independentista en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes en el Congreso de los Diputados que su formación no tiene intención de bloquear España porque hacerlo sería "irresponsable". "A mí no me roba España; me roban Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Pujol. Y esos da igual de dónde sean", ha defendido el político catalán en alusión a uno de los argumentos más expandidos entre el independentismo. Lo ha dicho durante su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

La expresión "Espanya ens roba" fue popularizada por Alfons López Tens, exdiputado en el Parlament y fundador del partido Solidaritat per la Independència, quien antes militó en Convergència. Pero Rufián ha preferido acordarse de las tramas en las que están involucrados el vicepresidente y exministro de Economía con el PP, y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato y el expresident catalán Jordi Pujol.

Rufián ha pedido implicación al Gobierno para resolver el conflicto político catalán. "Aquí les presentamos una síntesis de nuestras propuestas, que esperan contrapropuestas, no amenazas", ha lanzado el dirigente de ERC. El diputado catalán ha dicho al PSOE que no quiere "silencios cómplices".

El portavoz de ERC ha preguntado a los diputados presentes este martes en el hemiciclo si creen que condenas de 15 años de prisión para los políticos presos por el procés —Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa— son la solución. "¿Creen que metiendo 15 años de cárcel a Oriol Junqueras y compañía se va a solucionar algo?", ha cuestionado.

También ha pedido que escuchen a quienes votan por partidos independentistas en Catalunya desde 2012. "¿Creen que negándonos o encarcelándonos van a desparecer más de 2 millones de personas que de manera heroica e ininterrumpida votan República Catalana?", ha aseverado Rufián provocando la ovación de sus 13 colegas en el Congreso. El partido independentista tiene un diputado menos de los que obtuvo en las pasadas elecciones del 28 de abril. El vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y cabeza de lista de la candidatura de ERC, está suspendido, por su implicación en el juicio del procés. El caso está pendiente de sentencia, prevista para el próximo otoño y los procesados se encuentran en prisión preventiva.