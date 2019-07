El voto telemático de Irene Montero apunta a un cambio de última hora en la posición de Unidas Podemos

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero (c), tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el pasado 16 de julio en el Congreso.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos ha votado no a la candidatura del líder socialista, Pedro Sánchez, para ser investido presidente del Gobierno. Montero, quien no ha acudido ni este lunes, ni este martes al debate en el Congreso por su avanzado estado de gestación, ha optado por emitir su voto de forma telemática a las nueve de la mañana. Aunque, según el reglamento del Congreso, los parlamentarios que se acogen a esta modalidad pueden cumplir el trámite telemático hasta una hora antes de la votación presencial del resto de diputados. El no de Montero a Sánchez apunta a que su partido tenía intención de votar contra la investidura de Sánchez y ha decidido a última hora cambiar su posición y abstenerse.

De prosperar las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, Irene Montero sería la vicepresidenta de un futuro Ejecutivo liderado por Sánchez, según han confirmado fuentes socialistas. "Hemos decidido abstenernos hoy como un gesto más para seguir facilitando las negociaciones, como llevamos haciendo dos meses con nuestras continuas cesiones", han asegurado fuentes de Unidas Podemos, que advierten de que van a seguir esperando al PSOE hasta el último minuto para tener ese Gobierno.