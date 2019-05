Casado promete remontar como el Liverpool y recrudece sus ataques a Cs

Pablo Casado, este miércoles, en Toledo. David Hufra (ep) / epv (ep)

La segunda vuelta de la batalla en la derecha que se libra en las elecciones autonómicas y municipales de mayo tiene como primera consecuencia un fuego cruzado entre PP y Ciudadanos de una intensidad inédita. Después de que la primera vuelta, las generales, se saldara con un resultado muy ajustado entre ambos —el PP solo tiene nueve escaños y 200.000 votos más que Cs-, Pablo Casado y Albert Rivera han recrudecido los ataques entre sí. El líder del PP ha cargado este miércoles contra el de Ciudadanos por su "cuarta derrota consecutiva", mientras el del partido liberal le ha sugerido que reflexione si debe dimitir por su mal resultado electoral.

Casado prometió el pasado martes -tras la reunión del Comité Ejecutivo que analizó la debacle electoral- “devolver todas las bolas” a Ciudadanos y de momento, está cumpliendo a rajatabla. Un día después de que Rivera asegurara en La Moncloa que el PP está “en descomposición”, el presidente popular les ha acusado de intentar "plagiar” su programa electoral, de ser un partido de “tránsfugas” y de vender regeneración con “alcaldes corruptos” [en alusión al de Arroyomolinos]. Como ya hizo en la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo nacional, el líder popular ha señalado que Rivera "ha perdido sus cuartas elecciones" después de llevar 13 años presidiendo su partido —frente a él, que lleva en el cargo desde julio de 2018—.

El líder del PP aprovechó un acto de partido en Toledo para prometer a los suyos que remontarán como el Liverpool frente al Barça; "Yo ayer quería que ganara el Barcelona, perso el Liverpool hizo una remontada histórica. Aunque la prinera parte no haya salido bien, en la segunda hay que darlo todo y remontar. Estas van a ser unas buenas elecciones para el PP". Casado añadió que, "como míster" del equipo popular, no iba a bajar al vestuario a echarle la culpa al árbitro, corrigió su primer análisis de la debacle electoral asegurando que "el votante, como el cliente, siempre tiene la razón", y prometió "ilusionar a la plantilla y mejorar lo que haya que mejorar".

En un acto en un cigarral de Toledo donde presentó el programa marco para las elecciones municipales y autonómicas -muy similar al de las generales aunque sin el afán recentralizador del documento del 28-A- , el presidente popular ha repetido el que será el lema no oficial de la campaña del PP para estas elecciones: Ciudadanos ya pactó con el PSOE y puede volver a hacerlo. La estrategia de veto a Pedro Sánchez de Rivera les ha dejado a apenas 200.000 votos de distancia de los populares, por eso Casado recuerda cada día que Ciudadanos ya firmó "el pacto del abrazo" con el líder socialista en 2016 y que puede volver a hacerlo tras los comicios autonómicos y municipales con otros candidatos socialistas. "Plagia nuestro programa pero lo hace tarde y de forma hipócrita porque no sabemos a día de hoy si acabará siendo la respiración asistida de Gobiernos del PSOE municipales y autonómicos, y quién sabe si a nivel nacional en caso de que los resultados en el mes de mayo hagan que su tercera posición en la legislatura se haga demasiado larga durante cuatro años".

Rivera no se ha quedado atrás y ha cargado contra Casado por no hacer autocrítica tras su mal resulado electoral. Le ha sugerido incluso que reflexione si debe dimitir. "Si pierdes de 137 escaños a 66... ¿hubiese dimitido? Me lo hubiese pensado, pero por lo menos hay que hacer autocrítica. ¿La culpa es de Ciudadanos y de Vox? A lo mejor la culpa es de que has hecho algo mal", se ha preguntado en Antena 3. Rivera ha sacado a relucir también los "55 casos de corrupción por resolver" del PP y su supuesta división interna: "están rotos, se pelearon".