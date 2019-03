Ciudadanos paraliza la candidatura de Clemente tras una reclamación de su rival

FOTO: La candidata de Cs a las primarias en Castilla y León, Silvia Clemente, con los miembros de la dirección Miguel Gutiérrez y Juan Carlos Girauta. / VÍDEO: Declaraciones de Francisco Igea, rival de Clemente, tras conocerse los resultados de las primarias. FRANCISCO JAVIER DE LAS HERAS / epv (efe)

Ciudadanos ha paralizado la proclamación de Silvia Clemente como candidata a la presidencia de Castilla y León tras la reclamación que ha presentado este domingo su rival en las primarias, el diputado Francisco Igea. La Comisión de valores y garantías del partido está realizando una "comprobación exhaustiva" de los resultados del proceso interno, en el que según informó ayer el partido la exdirigente del PP se impuso al diputado por solo 35 votos. Según el acta de la votación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la suma de los votos que recibieron los tres candidatos da 81 sufragios más que militantes consta que participaran.

Según ese acta, al que cualquier militante puede acceder en la página web del partido, en las primarias de Ciudadanos para elegir al candidato de Castilla y León participaron 1.013 afiliados. De estos, según el mismo documento Silvia Clemente obtuvo 561 votos, Francisco Igea 526 y Vanesa Pérez 7. Sin embargo, la suma de las papeletas de cada uno de los candidatos es igual a 1.094, esto es, 81 votos más que los 1.013 que se dice que participaron. Este baile de cifras adquiere máxima relevancia porque según informó el partido la exdirigente del PP logró la victoria sobre el diputado por una diferencia de solo 35 papeletas.

La Comisión de garantías de Ciudadanos ha dado curso a la reclamación de Igea "en relación a una interpretación que este candidato realiza sobre las votaciones en dicho proceso", dice el texto del comunicado del partido, y está "realizando una comprobación exhaustiva antes de adoptar cualquier decisión conforme al reglamento vigente". Mientras se realiza la comprobación, para la que según un portavoz oficial no hay plazo, "se paraliza la proclamación definitiva de los candidatos".

El diputado Francisco Igea asegura que su reclamación no se circunscribe solo a la "discordancia de 81 votos en el acta de votaciones", sino que ha podido comprobar otras anomalías en la votación. Ciudadanos ofrece a cada afiliado un certificado de que su voto ha sido válidamente emitido, que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que verifica cada voto. Igea sostiene que los ha analizado y ha descubierto "una cosa chocante".

"Nosotros descargamos todos los certificados de votos de las primarias de Castilla y León. Cualquier afiliado puede descargarlos de la página web del partido. Están encriptados, no se ve el nombre de quién ha votado, pero sí ofrece otros datos, como la hora de la votación. Al analizarlos descrubrimos que hay un patrón anormal, sorprendente", explica a EL PAÍS. "Comparamos el patrón en los votos con el de otras primarias disputadas que se han celebrado estos días, también descargando los certificados, y es un patrón completamente diferente". "Hay una parte de los votos en las de Castilla y León con un comportamiento peculiar", indica. "No encaja estadísticamente, es muy sorprendente".

Igea no explica cuál es ese patrón anormal, pero sostiene que tiene "datos y gráficos" que le hacen "sospechar". "Tengo una duda fundada, y estoy dando al partido la oportunidad de que me dé una explicación", afirma. No habla de fraude, pero apremia con la respuesta a la dirección. "Necesito una explicación coherente ya, esto no es cosa de unos días". "El partido algo ha visto porque ha suspendido la proclamación. Para nosotros lo más importante es que se respete la voluntad de los militantes", apostilla.

El exportavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso era el primer dirigente del partido que se atrevía a disputar unas primarias al aparato. El diputado se presentó contra Silvia Clemente, a la que presentó en rueda de prensa el secretario general, José Manuel Villegas, pero contó por su parte con el apoyo de miembros de peso de la ejecutiva, como Luis Garicano, candidato a las elecciones europeas, que hizo campaña junto a él. A Clemente la arroparon, en cambio, otros miembros de la ejecutiva, como el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta.