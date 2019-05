Casado se abre a pactos de Estado pero rechaza apoyar la investidura de Sánchez

Si no puede ver la señal en directo, pinche aquí.

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a la hora de buscar la gobernabilidad "España no dependa de los independentistas". En rueda de prensa en la Moncloa tras su reunión con Sánchez, Casado ha dicho salir con la impresión de que la investidura que va a comenzar va a tener un Gobierno "débil" y ha prometido que la oposición que liderará el PP será "fuerte, firme pero responsable", reivindicando siempre las "cuestiones fundamentales para el futuro de España". Casado ha anunciado además que su partido presentará un recurso ante el Constitucional tras la decisión de un juzgado de Madrid de permitir que Puigdemont pueda presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha iniciado este lunes una serie de encuentros con los diferentes líderes políticos para abordar asuntos de Estado. El primero en reunirse con Sánchez ha sido el líder del PP, Pablo Casado, que está detallando en una conferencia de prensa en La Moncloa los asuntos que han tratado. "El Gobierno no va a contar con el apoyo del PP, ni con la abstención en la investidura, pero eso no quiere decir que entendamos que se puedan poner acuerdos de Estado sobre la mesa", ha adelantado Casado, que no ha querido concretar si ha pedido a Ciudadanos que apoye la investidura de Sánchez. "En cuanto a lo que tenga que decir el resto de partidos no le puedo contestar", ha esquivado.

Casado valora su encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa. ATLAS

Por su parte, el Gobierno considera que la reunión entre Sánchez, y el líder del PP ha logrado su objetivo de "normalizar las relaciones" entre ambos y ha subrayado que se seguirán manteniendo "encuentros regulares" como este. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que la reunión ha servido para abordar numerosos temas de Estado pero también para hablar de Cataluña, y sobre esta última cuestión ambos dirigentes han acordado mantener "una comunicación permanente". Tras el encuentro, La Moncloa ha informado de que ambos dirigentes han centrado su conversación en cuestiones de "gran importancia para los ciudadanos", como el Pacto de Toledo y las pensiones, el impulso a la ciencia y la transición ecológica, temas de Estado en los que "siempre se buscará una relación constante".

Mañana martes, Sánchez tiene previsto verse por la mañana con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y por la tarde, a las 17.00, con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.