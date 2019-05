Sánchez pulsa la voluntad de PP y Cs de pactar en asuntos de Estado

Las reuniones convocadas por Pedro Sánchez en La Moncloa serán de muy distinta naturaleza. Sí habrá similitudes entre las que mantendrá hoy y el martes con Pablo Casado y Albert Rivera, aunque los dos pujen por el mismo espacio. Pero la del martes por la tarde con Pablo Iglesias, tendrá, en el fondo, una mayor trascendencia. El líder de Unidas Podemos no va a perder el tiempo ni esperar a después de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo para hablar de la investidura de Sánchez. Su intención es abordarla de inmediato, el martes mismo, y la premisa mayor para que Sánchez repita en la presidencia del Gobierno debe ir precedida de un pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición.

No es esa la intención de Sánchez. No lo era antes de las elecciones y no lo es después de las mismas, tras el resultado electoral obtenido por los socialistas el pasado 28 de abril. El PSOE ha logrado 123 diputados, mientras que Unidas Podemos ha quedado en cuarto lugar con 42 escaños, después de los 66 del PP y los 57 de Ciudadanos.

Los números refuerzan a los socialistas en su negativa a abrir las puertas del Gobierno a políticos de otros partidos. “No lo hemos hecho con 84 diputados y no lo queremos hacer ahora”, señalan fuentes de La Moncloa. Los motivos reales para negarse a una coalición no son explícitos. No es suficientemente reveladora la apelación de dirigentes socialistas de que en su partido “no hay cultura de Gobiernos de coalición en el ámbito nacional”, sí en los autonómicos, como tampoco la hay de cualquier otro partido en España. Lo cierto es que el PSOE no se imagina la posibilidad de compartir ministerios.

Sí están dispuestos los socialistas a discutir sobre un programa de gobierno. En eso sí tienen cultura y costumbre. Hubo un acuerdo programático muy trabajado con Ciudadanos en 2015, que se frustró; y otro con Unidas Podemos que también quedó en el camino por la imposibilidad de llevarlo a cabo al no tener la herramienta fundamental de los Presupuestos del Estado.

El Gobierno en funciones sostiene que la formación de Pablo Iglesias es fundamental para que el PSOE pueda gobernar, pero no lo aportan todo. Esta es una manera de decir que Iglesias no está en condiciones de exigir entrar en el Gobierno de tú a tú con los socialistas.

Los actuales ministerios rechazan esa posibilidad como también se oponen a la entrada de Unidas Podemos en los segundos niveles. Cada ministro quiere tener su propio equipo, sostienen algunos de ellos, para rechazar con énfasis esa hipótesis. Por tanto, el pulso será entre ofrecer un programa de gobierno (PSOE) o una coalición (Podemos).