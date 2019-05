Casado suaviza su estrategia y ofrecerá pactos a Sánchez

J. C., Madrid

Para Pablo Casado ya no hay tres partidos de centro derecha sino uno de “derecha radical” (Vox) y otro “socialdemócrata” (Ciudadanos). No entiende “la piel fina” por esa definición de Vox cuando ellos les llaman “derechita cobarde”. Y a Cs le recordó el caso de Ángel Garrido (expresidente madrileño, ahora en Cs) y dijo que España no perdona a los tránsfugas.