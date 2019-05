Votantes del 1-O narran al tribunal agresiones policiales “sin mediar palabra”

Las defensas de los líderes independentistas, este martes, en el juicio del 'procés'. En vídeo, testimonios de los votantes del 1-O. EFE

El 1 de octubre de 2017 ha pasado a la historia por las imágenes de enfrentamientos entre la policía y miles de ciudadanos que acudieron a votar en la consulta independentista ilegal. Pero el juicio del procés está sirviendo para constatar que hubo muchos 1-O, al menos tantos como testigos están compareciendo en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En la sesión de este martes se están escuchando las vivencias de ciudadanos que acudieron a votar con los que las defensas han conseguido poner sobre la mesa distintas situaciones favorables a su tesis: la actuación de los Mossos requisando urnas sin enfrentarse a los votantes, centros en los que la jornada transcurrió con normalidad sin que lo impidiera ninguna fuerza policial y colegios donde la Policía o la Guardia Civil cargaron contra los ciudadanos para cumplir la orden judicial de frenar la consulta. En la mayoría de los casos, según los relatos de los testigos, aunque los agentes lograran llevarse las urnas, la votación continuó después en una urna nueva.

El tribunal ha escuchado este martes algunos de los testimonios de agresiones policiales más duros oídos hasta ahora. “Me cogió por la espalda, me dio un pequeño meneo y me tiró al suelo. Una vez en el suelo rompí a llorar histérica y les dije ‘no tenéis derecho, no tenéis derecho”, ha contado Virginia Martínez, una profesora de Secundaria ya jubilada que votó en el municipio de Dosrius. La mujer ha recordado su propia “histeria” cuando se vio sola en el suelo fuera del colegio en el que estaban su marido y su hijo. “Me dijeron que estaba haciendo el ridículo y me llamaron subnormal”, ha contado.

Pere Font, ingeniero técnico de telecomunicaciones también jubilado, votó en el colegio Victor Catalá de Barcelona, al que la Policía Nacional acudió sobre las 9.30. El testigo ha asegurado que los agentes agredieron a los votantes “sin mediar palabra”. “Me cogieron por los testículos, me levantaron para arriba y me dejaron caer al suelo. Al señor que tenía al lado de mí le levantaron por las orejas. Luego a mí me cogieron tres o cuatro policías, me arrastraron y me tiraron como si fuera un paquete a la calle”, ha explicado Font. Cuando consiguió incorporarse, según su relato, se le acercó una policía y le dio un puñetazo en la cara. “¿Había usted tenido un comportamiento incorrecto con la policía?”, le ha preguntado el abogado Jordi Pina, quien había propuesto su comparecencia. “No, yo les estaba hablando correctamente”.

Otros testigos han narrado experiencias menos dramáticas e incluso “festivas”. Como Mercé Alegre, que sin haberlo planeado se pasó todo el fin de semana previo con sus hijas haciendo talleres y actividades en el centro de Barcelona en el que tenían que votar. Durmieron allí la noche del sábado al domingo 1 de octubre y recuerda haber visto tanto a mossos como a policías intentado cerrar el local, pero se marcharon sin desalojarlo. “Era imposible, había muchísima gente allí durmiendo, muchos niños”, ha contado. En este centro, la votación se celebró durante todo el día sin que se produjeran enfrentamientos. “A revés, era una manifestación de ilusión, alegría, diversión”.

Los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena han intentado extraer alguna prueba de que los ciudadanos fueron llamados oficialmente a votar por la Generalitat, pero no lo han conseguido. Los testigos han asegurado que conocieron la votación por la prensa y los medios de comunicación y que acudieron al mismo centro al que van a votar a unas elecciones normales. El ministerio público ha interrogado también a los votantes sobre si sabían que la consulta estaba prohibida por el Constitucional y la policía tenía orden de impedirla. La mayoría ha admitido que sí. “¿Y pese a ello decidió ir a votar?”, preguntó el fiscal Cadena a la testigo Virginia Martínez. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, impidió que contestara y cortó esta vía que pretendía indagar la acusación: “Vamos a ver, señor fiscal. Ella en principio es libre de decidir si vota o si no vota, si lo considera legal o no legal. No podemos desde la pregunta formularle reproche por haber ido a votar”.