Puigdemont podrá presentarse a las elecciones europeas

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ya tiene vía libre para presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Al igual que los exconsejeros catalanes Clara Ponsatí y Toni Comín, también huidos a Bélgica. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha dado la razón a los dirigentes independentistas y ha tumbado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que los había sacado de las listas al encontrarse huidos de la justicia española y resolver que no se encontraban inscritos correctamente en el censo.

El Tribunal Supremo ya marcó este domingo la línea a seguir para que concurriesen a los comicios. Pese a que resolvió que debían ser los juzgados de los Contencioso-Administrativo los que tomasen la decisión final, el alto tribunal opinó que Puigdemont y los exconsejeros pueden presentarse a las elecciones. "No concurre causa de inelegibilidad", consideraron en un auto los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera.

Una tesis que mantiene el juez de lo Contencioso-Administrativo número 9, Tomás Cobo, que se refiere a esa argumentación del Supremo. "Aunque no tiene competencia para resolver sobre esta cuestión, ha determinado que este juzgado resuelva con arreglo a los razonamientos del auto referido", expone el magistrado en su sentencia, donde añade: "Es decir, que en relación con la supuesta causa de inegibilidad que pudiera afectar a los recurrentes, por el hecho de encontrarse en rebeldía, no impide que puedan ser candidatos, ya que el alto tribunal ha determinado que esta situación de rebeldía no es causa de inegibilidad".

En ese sentido, Cobo insiste en que no puede dictar una resolución que se salga del camino señalado por el alto tribunal: "En este caso, la libertad de actuación y criterio [de este juzgado] no es posible, toda vez que el Tribunal Supremo ha determinado para este proceso concreto que la situación de rebeldía no impide a los recurrentes presentarse a las elecciones europeas". "Y cuando en un mismo proceso se dictan resoluciones por distintos órganos judiciales, el que prevalece siempre es el emitido por el órgano de rango superior", apostilla el juez.

Tras conocer la resolución, ERC ha celebrado la decisión del juzgado: "Siempre lo hemos defendido. Es un derecho y se hace justicia. El 26 de mayo, Cataluña podrá escoger las opciones independentistas que más la representen", ha asegurado Marta Vilalta, portavoz de los republicanos.