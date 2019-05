La Fiscalía defiende que Puigdemont se pueda presentar a las elecciones europeas

La Fiscalía defiende que el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, y otros dos de sus exconsejeros fugados de España —Toni Comín y Clara Ponsatí— puedan presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El ministerio público apoya los recursos de los tres políticos catalanes contra la decisión de la Junta Electoral Central que el pasado 30 de mayo los excluyó de las listas de la coalición Lliures per Europa al no residir en España. La decisión definitiva sobre la presencia de los tres políticos en la candidatura independentista al Parlamento Europeo depende ahora del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Madrid.

La JEC, en una decisión que tuvo cuatro votos discrepantes, sacó de las listas a Puigdemont, Comín y Ponsatí por un motivo central: al estar fugados de España para evitar ser encarcelados y juzgados por el proceso independentista catalán, su inscripción en el censo electoral como residentes en sus localidades de origen es errónea. La expulsión del censo y la consiguiente pérdida de la condición de elector lleva aparejada automáticamente, según la ley electoral, la imposibilidad de ser candidatos.

Los abogados de los tres dirigentes nacionalistas impugnaron la decisión de la máxima administración electoral española, y la consideraron “patentemente irracional”, “extravagante” y “escandalosamente contraria a las disposiciones legales que regulan el proceso electoral”. Los letrados rechazaban que la inscripción en el censo fuera un requisito previo indispensable para ser candidato a las europeas.

La Fiscalía Provincial de Madrid, en un informe notificado este viernes por la tarde, se pone del lado de los recurrentes. El ministerio público pide al juzgado que estime el recurso contencioso electoral interpuesto por la candidatura 'Lliures per Europa' —los candidatos expulsados por la JEC también recurrieron a título individual—. El informe se apoya en el voto particular de los cuatro miembros de la Junta —entre ellos su presidente— y considera que la exclusión de los tres políticos por no estar en el censo electoral “resultaría contraria al principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales” que ha establecido el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía recuerda que según la ley electoral, la única excepción prevista para el sufragio activo —la capacidad de votar, que lleva aparejada la de ser elegido— es para “los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento”. “La ley no contempla ningún otro condicionante o supuesto de restricción de la titularidad o ejercicio ese derecho como tal supuesto legal de exclusión”, afirma la Fiscalía en su informe.