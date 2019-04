El independentismo alcanza el 40% de los votos en las generales

Tanto Esquerra Republicana (ERC) como Junts per Catalunya (JxC) han destacado en sus discursos posteriores al recuento de las elecciones generales que el independentismo ha salido "victorioso" el pasado domingo. Ambas formaciones y el Front República (que no logró representación en las Cortes) obtuvieron en conjunto 1.626.001 votos, que equivalen al 39,38% del total, según los datos del Ministerio del Interior. Las formaciones no independentistas, por su parte, acumularon 1.748.129 sufragios, el 43,2% del total.

ERC y JxC obtuvieron un total de 22 escaños, un resultado inédito. Con respecto a las pasadas elecciones generales, en 2016, el independentismo ganó 510.279 votos, lo que equivale a un aumento de 7,7 puntos porcentuales. Las opciones no independentistas (PSC, Ciudadanos, PP y Vox) también aumentaron en sufragios, pasando de 1.405.103 a 1.748.120 (379.026 votos más). Se trata de una subida de 2,8 puntos.

Los comunes, que no se han definido con claridad sobre la independencia aunque son partidarios de un referéndum, perdieron apoyo en estas elecciones. Del 24,53% de votos en 2016 pasaron al 14,89%.