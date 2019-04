Las condiciones de ERC: mesa de diálogo, hablar de referéndum y levantar las causas judiciales

ERC, ganadora de la noche electoral en Cataluña, ya ha puesto este lunes sus condiciones sobre la mesa para un posible apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. “La pregunta no es qué hará ERC con el PSOE sino qué hará el PSOE con Cataluña. Nosotros pediremos una mesa de diálogo que aglutine todas las fuerzas; hablar de referéndum y leyes para levantar la causa contra los compañeros independentistas", ha explicado esta mañana el republicano Gabriel Rufián, número dos de ERC en el Congreso, en Catalunya Ràdio. La formación de Oriol Junqueras logró ayer hacerse con la primera posición en Cataluña con 15 diputados y más de un millón de votos, seguido del partido socialista. Rufián, en TV3, también ha asegurado, parafraseando a Junqueras, que los republicanos no quieren ser los responsables de "la llegada de los hijos de Aznar y don Pelayo a la Moncloa", pero ha matizado: "Tampoco daremos un cheque en blanco a Pedro Sánchez".

Si ayer los líderes de ERC pasaron de puntillas sobre qué pedirían a cambio de un eventual apoyo en la investidura, hoy han sido claros."Pediremos a Sánchez que escuche a su militancia, que ayer le pedía que no pactara con Ciudadanos. Depende de él traicionar a su militancia o sentarse y dialogar para superar el conflicto que ya se ha llevado por delante a Rajoy y a Santamaría", ha añadido Rufián. “¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no!”, jaleó ayer la muchedumbre a Sánchez, tras conocerse los resultados, para que no pacte con Ciudadanos.

Los republicanos lograron mejorar en más de 381.000 votos su resultado con respecto a las elecciones generales de 2016. Salvo en la demarcación de Barcelona, la candidatura liderada por Junqueras se impuso en todas las provincias catalanas. También, por primera vez, ganó en laciudad de Barcelona, pero por un margen muy estrecho de poco más de 2.200 votos. ERC ha logrado en el Senado 11 de los 16 puestos en liza en Cataluña, entre ellos el del exconsejero Raül Romeva, en prisión preventiva por el procés.