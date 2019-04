Elecciones generales en directo | Reacciones y pactos tras los resultados

EL PAÍS

Inés Arrimadas, sobre los resultados, en Onda Cero: "Sánchez pactó a cualquier precio por llegar a Moncloa. Ha sido un nefasto presidente, no solo en lo territorial, sino también en lo económico. Un señor que en lo económico asume tesis populistas no puede intentar pactar con Ciudadanos. Él no quiere, le da igual. Alguien que pacto con Torra o se sienta con Bildu, no puede pactar con Ciudadanos. No nos ha votado ni un solo español para hacerle presidente, y no vamos a hacerlo. Ha tomado decisiones contra lo que necesita la tendencia económica".