Los posibles pactos y mayorías tras las elecciones generales

Consulte aquí todos los resultados de las elecciones generales.

Con el 99,95% escrutado, el PSOE (123) y Unidas Podemos (42) suman 165 diputados en las elecciones generales del 28-A. De esta manera no llegan a la mayoría absoluta (176) y necesitan el apoyo de otros partidos para gobernar. El bloque de la izquierda ganaría al de la derecha, que se queda todavía más lejos del Gobierno: PP (66), Ciudadanos (57) y Vox (24) sumarían 147. En Cataluña, ERC obtendría 15 escaños y JxCat, 7. Ante estos resultados, ¿qué posibilidades hay para la investidura de Pedro Sánchez?, ¿cómo han quedado los distintos bloques?

1. La opción Sánchez-Rivera. La suma de los 123 diputados socialistas de Pedro Sánchez y los 57 de Ciudadanos darían una amplia mayoría para gobernar con 179 escaños, tres por encima de la mayoría de absoluta. Sin embargo, está opción no está sobre la mesa a día de hoy. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo durante la campaña electoral que jamás pactaría con el candidato socialista, lo que les condena a quedarse en la oposición. Por si había algún tipo de duda, los militantes socialistas remarcaron esta idea durante la celebración socialista en Ferraz: "¡Con Rivera, no! ¡Con Rivera, no!" gritaban. "Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?", les contestó Sánchez, sonriente.

2. Sin independentistas, 175 escaños. La suma del PSOE (123) más Unidas Podemos (42), Compromís (1), Partido Nacionalista Vasco (6), Coalición Canaria-PNC (2) y Partido Regionalista de Cantabria (1) daría 175 escaños. Aún así, Pedro Sánchez necesitaría, al menos, una abstención para poder ser investido como presidente del Gobierno en primera vuelta.

3. Con los independentistas. La suma de PSOE (123), Unidas Podemos (42), PNV (6), CCA-PNC (2), Compromís (1), ERC (15), JxCat (7) y EH Bildu (4) darían 199 escaños. Esta opción para gobernar está prácticamente descartada, dado que el presidente podría gobernar en minoría. Sin embargo, sí que podría ser una posibilidad para ser investido como presidente en primera vuelta.

4. El pacto de Iglesias y Sánchez, a 11 de la mayoría. El pacto entre PSOE y Unidas Podemos se queda muy lejos de la mayoría absoluta. Los 123 escaños de los socialistas y los 42 de su socio de izquierdas suman solo 165 parlamentarios, a 11 de los 176 que marcan la mayoría absoluta. Por tanto, para conseguir la investidura, esta fórmula no resulta suficiente y requiere otros apoyos.

5. La foto de Colón, en escaños. Vox tampoco ayuda a sumar a la derecha. La formación liderada por Santiago Abascal ha irrumpido este domingo con 24 diputados, pero de nada le sirve al bloque de las derechas. Junto a PP, Cs y Navarra Suma llegan a 149 parlamentarios, 27 escaños por debajo de los 176 que marcan la mayoría absoluta.

6. La derecha sin VOX. La alianza PP y Cs queda muy lejos. Si la derecha y el centroderecha aspiraban a lograr una investidura en solitario, sin el apoyo de la ultraderecha, esa opción resulta remotísima. Los 66 escaños de los populares y los 57 de Ciudadanos suman 123, los mismos que ha obtenido solo el PSOE. Ni siquiera los dos parlamentarios de Navarra Suma —coalición de PP, Cs y UPN—maquillan los resultados, al solo elevar la cifra a 125.