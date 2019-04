La Junta Electoral excluye a Puigdemont, Ponsatí y Comín de las elecciones europeas

La Junta Electoral Central (JEC) ha vuelto a la primera plana tan solo un día después de las elecciones generales, aunque esta vez con motivo de las europeas. Los titulares de la máxima autoridad electoral consideran que tanto el expresident Carles Puigdemont como los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín no pueden presentarse dentro de la lista de JuntsxCat porque ninguno de ellos está registrado como ciudadano español residente en el extranjero. Como con la exclusión de esos candidatos el requisito de composición equilibrada entre hombres y mujeres no se cumple, la JEC ha dado a la formación hasta las 18.00 de este lunes para cambiar la lista.

La candidatura europea de la formación independentista, que se llama Lliures per Europa, tenía a Puigdemont, Ponsatí y Comín como números uno, dos y tres respectivamente. Para la JEC, ninguno de los tres tienen derecho a concurrir en representación del Estado español al residir fuera de España y no estar registrados como ciudadanos españoles en el extranjero.

La Junta da hasta las 18.00 de este lunes para cambiar la lista porque a esa hora se debe producir la proclamación de la candidatura al Parlamento Europeo y la configuración actual, tras la exclusión de estos tres políticos, no cumple los requisitos de paridad.

La decisión de la Junta Electoral viene motivada por el recurso que PP y Ciudadanos presentaron contra la lista de JuntsxCat. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, se ha felicitado por la decisión y ha atribuido a su formación el éxito de la misma, ya que asegura que Ciudadanos se sumó posteriormente al recurso, informa Natalia Junquera. El PP consideraba que una “interpretación sistemática” del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se establece quién puede ser elegible en un proceso electoral, “determina la condición de inelegibles” de los tres candidatos independentistas huidos de España en atención al “espíritu y finalidad de la norma, evitando el fraude de ley”.

Puigdemont, Comín y Ponsatí han asegurado este lunes que desplegarán inmediatamente "todas las acciones jurídicas en España y en Europa" para defender su derecho a presentarse a las elecciones europeas y el derecho de la ciudadanía a votarles. Los tres consideran que excluir a los tres primeros miembros de la lista Junts per Catalunya-Lliures per Europa es una "flagrante vulneración de un derecho fundamental como es el del sufragio pasivo". Para ellos, la JEC pretende impedir una candidatura que propone llevar la voz del 1-O y de la república catalana al Parlamento Europeo: "No nos resignaremos a aceptar una resolución que la legislación española y europea contradicen". También creen que la resolución "viola, en la tradición de la justicia española cuando se trata de políticos independentistas, un pilar básico sistema democrático".

Puigdemont aseguró el pasado mes de marzo que su intención era regresar a Cataluña si era elegido eurodiputado en los comicios europeos del 26 de mayo y lograba ser designado: “Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Cataluña”, ha declarado. El expresidente de la Generalitat, huido en Bélgica desde hace un año y cinco meses para evitar la orden de detención que pesa en su contra, interpretaba que el escaño le otorgaría inmunidad para entrar en España sin ser arrestado.

Sin embargo, un escrito de los servicios jurídicos de la Eurocámara, señalaba que, como sostiene la Junta Electoral Central, es obligatorio que los cargos electos juren o prometan la Constitución en Madrid, y advertía de que no gozarían de inmunidad hasta el 2 de julio, cuando se constituye la nueva Eurocámara. Eso implicaba que Puigdemont correría el riesgo de ser detenido si viajaba a Madrid a recoger su acta, dado que carecería de protección legal.

La incorporación de Comín y Ponsatí a las listas que Puigdemont encabezará se hizo pública el 8 de abril. El diputado por ERC, independiente, se distanció definitivamente de los republicanos, aunque negó la ruptura y mantuvo el escaño. El exconsejero ya se negó a renunciar al acta pese a no estar sujeto a la suspensión dictada por el juez Llarena.