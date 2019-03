Puigdemont: “Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Cataluña”

Carles Puigdemont ha mostrado este martes su intención de volver a Cataluña si es elegido eurodiputado en los comicios europeos del 26 de mayo: “Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Cataluña”, ha declarado. El expresidente de la Generalitat interpreta que el escaño le otorgaría inmunidad para entrar en España sin ser arrestado. Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención en España, ha remarcado durante una entrevista en RAC 1 que ahora mismo es "un ciudadano absolutamente libre de la Unión Europea" y no hay "ni un solo argumento jurídico" que permita que "el Estado español pueda impedir que sea candidato". En su opinión, si el Estado le impidiera ser elegido eurodiputado estaría "violando las normas fundamentales de la democracia". Y estima que no es obligatorio acudir a Madrid para recoger el acta.

Sus palabras chocan con la visión de la Junta Electoral Central. Fuentes de dicho organismo apuntan que no es necesario recoger el acta en persona, pero que el trámite de acatar la Constitución Española debe hacerse presencialmente en su sede. Si no recoge el acta, Puigdemont no sería considerado oficialmente eurodiputado, y por tanto no gozaría de inmunidad. Las normas del Parlamento Europeo tampoco le avalan incluso en caso de que pudiera recoger el acta. Las reglas dicen que los eurodiputados no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por sus opiniones o votos como eurodiputados, pero aclara que "la inmunidad no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto", categoría en la que Puigdemont entra.

Si el expresidente, habituado en los últimos tiempos a encontrar salidas inverosímiles, pudiera sortear todas esas complicaciones, el Estado aún contaría con un último as en la manga. España puede solicitar que se levante la inmunidad de Puigdemont, pero con el incómodo peaje de que el proceso atraiga de nuevo los focos internacionales: Puigdemont tendría derecho a ser oído al respecto, y finalmente sería una votación de los eurodiputados la que decidiría si se le despoja de protección para ser juzgado. Nuevas dosis de drama para volver a llevar a las portadas la épica del exilio y la persecución.

El precedente del empresario José María Ruíz Mateos está sobre la mesa. El antaño dueño de Rumasa obtuvo su acta de eurodiputado para evitar a la justicia española. Juró la Constitución en la clínica en la que estaba internado, y perdió su inmunidad después de que el Tribunal Supremo presentara un suplicatorio reclamándolo, y los eurodiputados votaran mayoritariamente a favor de desposeerle de la inmunidad.

En la entrevista, Puigdemont señaló que no ve conflicto de interés con su actual status en el hemiciclo catalán. "No es incompatible ser diputado en el Parlamento Catalán y en el Europeo", ha declarado. "Yo, teóricamente, soy un 'diputado suspendido' [en el Parlament de Cataluña] y eso no se sabe si me hace incompatible con mis derechos en otra cámara: un juez deberá decir si es compatible con ser eurodiputado", ha puntualizado.

El Consejo Nacional del PDeCAT aprobó este fin de semana que los políticos presos encabecen las listas acompañados por afines al expresident. Las consejeras Laura Borràs y Elsa Artadi optarán al Congreso y al Ayuntamiento de Barcelona. Los cabezas de lista serán los presos Jordi Sànchez (Barcelona), Jordi Turull (Lleida), Josep Rull (Tarragona) y el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas (Girona). Joaquim Forn será alcaldable por Barcelona. El exconsejero Lluís Puig Gordi, huido de la justicia española, se presenta por el Senado. Diputados históricos como Carles Campuzano y Jordi Xuclà y la senadora Marta Pascal se quedan sin opciones de ser parlamentarios.