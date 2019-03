Puigdemont será candidato de Junts per Catalunya a las europeas

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha impuesto su tesis en la descarnada crisis en el PDeCAT en todos los frentes: será el candidato de Junts per Catalunya a las elecciones europeas y ha descabalgado de las listas para las elecciones generales del 28 de abril a los diputados del sector más pragmático. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Catalán (PDeCAT) ha acordado en una tensa reunión que las candidaturas estén encabezadas por políticos en prisión -salvo en Girona, que será el abogado Jaume Alonso-Cuevillas- y seguidos por candidatos afines al expresident.

La composición de las candidaturas consuma la derrota de la corriente posibilista y deja al espacio neoconvergente al borde del cisma. Los diputados históricos, como Carles Campuzano, por Barcelona, Jordi Xuclà, por Girona, o la senadora Marta Pascal (ex coordinadora general de la formación) han quedado absolutamente relegados y sin opciones de ser reelegidos.

La victoria sin paliativos de Puigdemont sobre el sector moderado supone revolver de arriba abajo el tablero del espacio neoconvergente: la decisión de los presos de concurrir al 28-A implicará que, como en el Parlament, haya escaños vacíos; los diputados no dejarán margen para negociar con el grupo socialista si no acepta el derecho a la autodeterminación; implicará, además, una renovación del Govern -la consejera Laura Borrás será numero dos por Barcelona y Elsa Artadi será el número tres a las elecciones municipales- y, contribuye a alimentar la internacionalización del conflicto soberanista. Y, además, con un duelo inesperado porque Oriol Junqueras se presenta a las generales pero también a las europeas. "Es el momento de hacer un paso más para internacionalizar el derecho a la autodeterminación de Cataluña desde el corazón de Europa para todo el mundo", ha dicho Puigdemont en las redes sociales.

És el moment de fer un pas més per internacionalitzar el dret a l'autodeterminació de Catalunya des del cor d'Europa per a tot el món. pic.twitter.com/6vmwF4Ehsq — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de marzo de 2019

La implosión se ha consumado en dos escenarios casi de forma simultánea: el Consejo Nacional del PDeCAT ha ratificado en un hotel de L'Hospitalet la composición de las listas y ha respaldado los nombramientos por un 85% de los votos. Los críticos no han ocultado la sensación de cisma. El cónclave ha empezado con retraso por falta de quórum -de los 412 consejeros han acudido 178- pero los acuerdos se han aprobado por amplia mayoría. David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha bendecido el pacto y negado crisis alguna mientras, minutos después, en la sede electoral de Junts per Catalunya se anunciaba la candidatura a las europeas. Falta ahora ver si el PNV, socio natural de los neoconvergentes, acepta.

En la sede de Junts per Catalunya, Blanca Bregolat, esposa de Jordi Turull, ha leído una carta firmada, con fecha de este sábado, por Jordi Sànchez (candidado por Barcelona), Turull (por Lleida), Josep Rull (Tarragona) y Joaquim Forn (por Barcelona en las municipales) en la que muestran su determinación de ser candidatos por Junts per Catalunya por ser el espacio que representa mejor el espacio de "unidad y transversalidad" del 1-O. "Nos dejaremos la piel", afirman. Sànchez, presidente de La Crida, estará acompañado en la lista por la consejera de Cultura, Laura Borràs, que será la candidata real; Míriam Nogueras, que fue partidaria desde el principio por el no a los Presupuestos de Sánchez, ocupará el número tres y el eurodiputado Ramon Tremosa el cuarto. El quinto puesto está reservado para el PDeCAT pero con dificultad real para lograr el escaño.

El acuerdo implica una remodelación del Govern al anunciar Elsa Artadi que será candidata a las municipales y la consejera Borras al 28-A

En Lleida, Turull estará escoltado por Concepció Canyadell, alcaldesa de Térmens; un independiente; un miembro del PDeCAT y un independiente. Josep Rull será el cabeza de lista por Tarragona acompañado de Ferran Bel -el único crítico que se mantiene., un independiente y un cuarto del PDeCAT. Y en Girona, Alonso-Cuevillas, seguida del diputado Sergi Miquel, un independiente y en el cuarto puesto un PDeCAT. "El gran conflicto del Estado es Cataluña y los presos políticos son la máxima expresión de la represión y lo denunciaremos en Madrid y en Europa", ha señalado Nogueras. Artadi ha expresado su entusiasmo por concurrir a las municipales -los neoconvergentes no son sin embargo favoritos para ganar en Barcelona- y ha avanzado que los relevos serán consensuados con el president Quim Torra.

El acuerdo es muy positivo. Estábamos fuera de la maquinaria de la toma de decisiones del grupo parlamentario", dice Bonvehí

Al término del Consejo Nacional del PDeCAT, Bonvehí ha querido subrayar que el acuerdo de negociación es "muy positivo" para su partido. "El PDeCAT estaba fuera de la maquinaria y de la toma de decisiones del grupo parlamentario. Pero no estábamos en el órgano de coordinación y ahora estaremos en la gobernanza y con todas las consecuencias", ha señalado afirmado que tienen que hablar con los diputados históricos para ver qué rol pueden ocupar. En el cónclave, ha informado que Neus Munté, exconsejera de Presidencia, ocupará la tercera posición en la candidatura por Barcelona. Pero no dijo nada de las candidaturas de Puigdemont, Cuevillas o Artadi.