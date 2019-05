Bea Talegón y Gonzalo Boye: de enemigos en Twitter a compartir lista electoral

Twitter no perdona. Esta vez las víctimas de la hemeroteca de la red social han sido los nuevos candidatos de Junts per Catalunya en su lista para las europeas. El abogado Gonzalo Boye y la que fuera la secretaria general de la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón, ahora comparten candidatura como sustitutos temporales de Carles Puigdemont y Toni Comín tras la decisión de la Junta Electoral Central de impedirles a estos últimos presentarse. Pero hace dos años no dudaban en discutirse a punta de tuit. En varias ocasiones Talegón le echó en cara a Boye su pasado como colaborador de ETA y por lo que fue condenado a 14 años de prisión.

"Que quien ha estado en la cárcel por colaborar con un secuestro de ETA venga a dar lecciones sobre libertad, tiene su guasa. Eso sí que es humor", dijo la ahora candidata en un mensaje den 2016. Talegón cargó en varias ocasiones contra Boye, que entonces era editor de la revista satírica Mongolia. Desde la cuenta oficial de la publicación se habían hecho algunos mensajes mencionando a la entonces tertuliana y que Talegón calificó de “insultos”.

eres muy ignorante...se llaman redenciones y fueron por estudio, pero claro de Derecho ni andas nada bien — Gonzalo Boye (@boye_g) 24 de julio de 2016

“Si te acusan de un delito, te rebajan condena por "arrepentimiento" y dices después que no has hecho nada, ¿de qué va esto?”, le espetó Talegón a Boye. El abogado, de origen chileno, le respondió: “Eres muy ignorante...se llaman redenciones y fueron por estudio, pero claro de Derecho ni andas nada bien”. En otra ocasión, Boye se mofó de algunos mensajes de Talegón. Por ejemplo, en el que compartía un artículo de una revista en que se relacionaba el tener estudios universitarios con tener mayor riesgo de padecer cáncer en el cerebro. “No te preocupes, eso solo le pasa a los que usan el cerebro”, le dijo él. “Me temo que la rebaja de condena fue demasiado amplia. Te faltó un rato…:)”, le apuntó ella.

Los bandazos ideólogicos de Talegón siempre han levantado críticas en las redes sociales. Fue asesora del Grupo Socialista Europeo, rompió el carnet del partido en 2015. En 2017, mostró su simpatía por la candidatura de Oriol Junqueras en las elecciones catalanas. Se alejó de la esfera republicana para recalar en la de Puigdemont. Desde octubre del año pasado, es miembro del Consejo Asesor para el impulso del Fórum Cívic y Social para el Debate Constituyente de la Generalitat. Se trata de un órgano con que la Generalitat intenta alimentar la idea de que trabaja para redactar una Constitución catalana pero sin violar ninguna ley. En enero, el expresident ya le había ofrecido a Talegón ir a las listas de las elecciones europeas. Ahora da el sí y comparte lista con Boye.