El ‘exconseller’ de Interior admite que dimitió ante la posiblidad de un referéndum no pactado

JESÚS GARCÍA

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha conseguido su propósito: eludir su declaración, como testigo, ante el Tribunal Supremo. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha permitido a Aragonès no declarar pese a que -a diferencia de otros testigos- no ostenta la condición de investigado en ninguna de las causas judiciales abiertas a cuenta del 'procés'.

Aragonès había remitido un escrito al tribunal en el que solicitaba no declarar porque su situación procesal era "compleja": aunque sobre él no pesa una investigación "formal", sí sufre otra de carácter "material", que hace que su situación sea de cierta complejidad. Marchena lo ha admitido: "Puede dibujarse un escenario en el que usted no tenga interés en declarar", ha dicho a Aragonès antes de admitir que no declare.

El actual vicepresidente aparece citado en uno de los informes de la Guardia Civil aportados a la instrucción del Tribunal Supremo por su papel como impulsor del referéndum del 1-O. En la anterior legislatura, Aragonès fue secretario de Economía en el departamento dirigido por Oriol Junqueras, uno de los 12 líderes independentistas procesados. Por otro lado, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrir investigación contra Aragonès por desobediencia. El TSJC lo rechazó al no apreciar indicios de delito.