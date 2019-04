El líder del PP de Gipuzkoa, crítico con Casado: “A veces las palabras pueden ser un poco desafortunadas”

El presidente del PP, Pablo Casado, en un acto en Almería. En vídeo, sus declaraciones sobre "las manos manchadas de sangre". CARLOS BARBA (EFE) / VÍDEO: QUALITY

En el PP no todos comparten la radicalización del discurso de Pablo Casado. En sus filas también han causado disgusto las declaraciones del líder del PP contra el presidente socialista Pedro Sánchez, al que acusó de preferir "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco", en referencia al apoyo de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno.

A las críticas que ha recibido Casado desde otras formaciones, este martes se han sumado las del candidato de su propio partido al Congreso de los Diputados, Íñigo Arcauz, para quien el sufrimiento y compromiso contra ETA de los socialistas está fuera de toda duda. En un desayuno informativo, Arcauz, que apoyó a Casado en las primarias del PP, y sigue haciéndolo, pese a sus críticas, ha dicho que las palabras de su presidente "pueden ser un poco desafortunadas".

El candidato por Gipuzkoa ha dicho que socialistas y populares han llorado "muchas veces juntos" y ha opinado que "no hay que poner en duda el sacrificio, la lucha y la defensa de la libertad y contra el terrorismo" de los compañeros del PSE. "Ellos han sufrido exactamente igual que nosotros", ha añadido. "Al final, yo creo que en campaña pasan estas cosas cuando uno quiere, quizás ser contundente en un mensaje. A veces, según las palabras, pueden ser un poco desafortunadas". "Eso es verdad", ha reconocido.

Arcauz ha comentado que él entiende qué es lo que quería criticar Pablo Casado: que el PSOE "se echa muchas veces en brazos de Bildu". "Nosotros decimos que Otegi sigue siendo el Otegi de siempre", ha recalcado Arcauz, al tiempo que ha denunciado que la actitud de los parlamentarios de EH Bildu en la tensa sesión vivida la semana pasada en el Parlamento vasco (durante la aprobación de la regulación sobre abusos policiales) recordaba a la que mantenían los electos de Herri Batasuna en la década de los años 80.

El candidato popular ha insistido en que "no hay que olvidar que a día de hoy sigue sin condenar" la violencia de ETA", ha apuntado. Pero para Arcauz una cosa no quita a la otra. "No hay que poner en duda el sacrificio la lucha y la defensa de la libertad y contra el terrorismo de nuestros compañeros del PSE, porque ellos han sufrido igual que nosotros". Pese a la crítica, el cabeza de lista del PP al Congreso defiende el liderazgo de Casado. "Gipuzkoa se merece un Gobierno estable y el centro derecha vasco español un líder como Pablo Casado que lo aglutine". Además, ha apostado por que "las víctimas del terrorismo se sientan arropadas". "Defenderemos que se haga un relato justo y real de lo que hemos vivido", ha subrayado.