Cuando los países piden perdón por su pasado

Japoneses y alemanes representan dos modelos distintos en la manera (y la intensidad) de pedir disculpas por el daño que ambas naciones infligieron en la Segunda Guerra Mundial. Los primeros han hecho del arrepentimiento manifiesto parte de su diplomacia. Los segundos, han sido mucho más renuentes. La profesora de Harvard Jennifer Lind analizó ambos casos en su obra Sorry states: apologies in international politics. Según Lind, el recuerdo sin arrepentimiento que atribuye a Japón es "pernicioso" para las relaciones bilaterales. "Aumenta la desconfianza y aumenta una percepción de amenaza entre países". Pero la investigadora también señala en su obra otra consecuencia: pedir disculpas "hacia fuera" puede alterar cierto consenso dentro del país que se excusa. Así ocurrió en Japón con las disculpas oficiales por la esclavización sexual masiva de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial: no tardaron en aparecer intelectuales que reducían las cifras de víctimas ofrecidas oficialmente.