¿Por qué el Papa retira su mano cuando se la quieren besar?

Un vídeo difundido por uno de los asistentes al besamanos de este lunes en el Santuario de Loreto (Italia) descubre un gesto llamativo del papa Francisco. Varias veces se ve cómo retira rápidamente su mano, casi como si respondiera a un resorte, a todo aquel que hace el ademán de besársela. ¿Qué ha podido llevar al pontífice a una reacción así? ¿Por qué parece que protege el famoso "anillo del pescador" que porta en su mano?

Preguntamos a un experto en protocolo vaticano y a un teólogo que sigue a Francisco desde el principio de su pontificado. El ademán no le extraña a uno ni a otro. Jorge Mario Bergoglio llegó al papado marcando distancias con sus predecesores, simplificando la pompa de la Silla de San Pedro. La misma noche en la que el Colegio Cardenalicio lo invistió papa salió al balcón de la basílica con un nuevo nombre, ya subrayaba desde el principio la sencillez: Francisco. "Iba vestido como un simple obispo, con su sotana blanca, renunciando a los armiños y vestimentas ostentosas", apunta Pedro Fernández Castelao, profesor de Antropología Teológica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

En efecto, el papa es, sobre todo, un simple obispo, aunque entre otras muchas cosas. “Durante todo el primer milenio, el obispo de Roma era reconocido como el primado de todos los obispos, pero desde el punto de vista de la caridad", explica el teólogo. Esa sencillez originaria se complica con la llegada de nuevos tiempos. A partir del segundo milenio, con las pugnas tras el Cisma de Occidente y la competición entre el papado y los reyes, se empiezan a sumar títulos al del obispo. "Eso lo convierte prácticamente en un monarca", describe Fernández Castelao. A los títulos se sumó pompa y protocolo. Francisco, cree el experto, no comulga con esa visión del papado.

César Pérez Gallego, profesor de protocolo religioso de Isemco, ha asesorado en varias tomas de posesión de obispos en España. Para él, los famosos besamanos están en retirada. "Esos actos ya son de todo menos besamanos", bromea. "En España, en las tomas de posesión de los obispos, se han simplificado desde hace tiempo para que la gente haga simplemente un gesto de respeto. No es preciso besar el anillo del obispo. Los antiguos besamanos hoy son saludos, o salutaciones".

Eso no quita que, si algún fiel quiere besar el anillo del obispo, se le retire la mano. "Si alguien con mucha devoción lo hace no se le va a apartar, aunque es cierto que se le suele avisar a la gente que procure no besar el anillo". El motivo es práctico: "En una ceremonia de toma de posesión un obispo puede saludar a 1.000 o 2.000 personas. La idea es hacerlo rápido". Francisco se estaría comportando, según este experto, como un obispo más.