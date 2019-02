El Valle de los Caídos, en el limbo jurídico

Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, insiste en que el dictador Francisco Franco no podrá ser exhumado, como pretende el Gobierno, porque el templo que lo custodia es “inviolable”. “Como en el caso de una embajada, no pueden entrar sin el permiso del ordinario del lugar”, asegura el monje benedictino en una entrevista publicada ayer en La Razón. El religioso de 46 años, candidato en el pasado de Falange Española, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no saber catalogar los restos de Franco porque tienen un “tratamiento jurídico distinto” por ser un cadáver embalsamado y se muestra confiado en que el Supremo se oponga a la exhumación. El pasado viernes, el Gobierno dio a la familia Franco 15 días para señalar el nuevo lugar de enterramiento. Si no lo hacen, un nuevo Consejo de Ministros elegiría dónde. El Ejecutivo se plantea exhumar al dictador incluso antes de que el Supremo resuelva un hipotético recurso de la familia.