Paralizada la deportación de una boliviana que lleva 17 años en Valencia

La deportación de Carmen Leigue, una mujer boliviana de 65 años que reside en Valencia desde hace 17, se ha paralizado este jueves tras el recurso presentado por sus representantes legales contra la orden de expulsión que la enviaba esta misma noche, a las 23.35 horas, de vuelta a su país. La mujer, retenida en los calabozos de una comisaría de Paterna (Valencia) a la espera de ser deportada, ha sido liberada pasadas las cinco de la tarde.

La plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE NO) ha hecho de altavoz y denunciado el caso de Carmen Leigue y horas después de que se airease su precaria situación, la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha paralizado la expulsión mientras revisa su expediente pues un juzgado ha considerado que la boliviana no tiene arraigo suficiente.

Nada más salir de comisaría, Leigue se ha abrazado a Eric, uno de sus dos hijos, que la esperaba a las puertas. "Estoy muy contenta porque tenía mucho miedo", ha dicho a las puertas del recinto policial con la voz quebrada.

Cristina Martínez, portavoz de la plataforma CIE NO en Valencia, ha recalcado que el caso de Carmen no está zanjado pese a los acontecimientos de las últimas horas: "Que se paralice la orden no significa que se haya revocado". "Ahora tiene que tratar de conseguir un permiso de residencia".

La mujer ha trabajado durante años como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos, y tiene dos hijos y tres nietos españoles. "Pero con 65 años que tiene, cada vez le resulta más complicado conseguir un contrato de trabajo [requisito para solicitar la residencia]", explican desde CIE NO.

"Esperamos que dentro de unos meses consiga su tarjeta de residencia pero queremos denunciar que la ley de Extranjería vulnera derechos y hasta que lo consiga, si Carmen se vuelve a tropezar con la policía, la pueden volver a detener. Y esa es una angustia con la que viven todos los inmigrantes cuando están irregulares", ha apostillado Chema Toribio, trabajador de la ONG Psicólogos y Psicólogas sin Fronteras y conocido de Carmen.

La orden de expulsión de la mujer estaba desde el 28 de enero en la comisaría y no fue notificada a tiempo a su abogada, impidiendo que la letrada pudiera actuar para paralizar la repatriación, lo cual "es una clara vulneración del principio del derecho a la asistencia legal", ha añadido Martínez.

"El Estado español va a expulsar de forma exprés a una mujer mayor que ha estado cuidando a niños y ancianos y que ha residido cerca de 20 años como una vecina más alegando que carece de arraigo", ha concluido la portavoz contra los CIE.