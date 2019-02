PP, Ciudadanos y PSOE piden al presidente del Parlamento Europeo que prohíba un acto de Puigdemont

¿Puede un líder político huido de la justicia de un país miembro entrar en el Parlamento Europeo? La invitación del eurodiputado nacionalista flamenco Ralph Packet y el esloveno Ivo Vajgl a Carles Puigdemont para que hable sobre el juicio del procés en la Eurocámara el próximo lunes ha hecho saltar la pregunta. El popular Esteban González Pons, la socialista Iratxe García y el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart, líderes de sus partidos en la Eurocámara, ya han reaccionado: han escrito una carta conjunta al presidente de la institución, el italiano Antonio Tajani, pidiéndole que anule el evento. "Creemos que el Parlamento Europeo no debe acoger a alguien que se encuentra evadido de la justicia española y ha hecho alarde de su reiterada desobediencia a órdenes y advertencias del Tribunal Constitucional", afirman en la misiva.

Desde que llegó a Bélgica hace casi un año y cuatro meses, Puigdemont ha entrado, invitado por diputados afines a la causa independentista, en los Parlamentos de Flandes, Bélgica o Irlanda, pero nunca lo ha hecho en la Cámara comunitaria. El expresidente catalán sí visitó el hemiciclo en su etapa como presidente de la Generalitat, pero en su actual condición, PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en que no debería permitírsele el acceso.

De momento, Tajani no ha respondido a la demanda de estos tres partidos. Fuentes parlamentarias mantienen la prudencia e indican que "todo ciudadano tiene derecho a entrar en el Parlamento salvo que por algún motivo el presidente lo prohíba, cosa que en todo caso por ahora no ha pasado". La intervención está prevista para el lunes a las 18.30 bajo el título Cataluña y el juicio sobre el referéndum: un reto para la Unión Europea, y si finalmente no hay veto, a su lado también hablará el presidente catalán, Quim Torra.

Estoy seguro de que el @interiorgob Grande-Marlaska que es un buen jurista puede encontrar la fórmula jurídica por la que si Puigdemont deja Belgica y entra en una institución europea de la que España es miembro de derecho pueda ser detenido por @policia o @guardiacivil — González Pons (@gonzalezpons) 14 de febrero de 2019

Pese a que en la actualidad no hay ninguna euroorden de detención vigente contra Puigdemont, el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha ido un paso más allá y ha instado al Gobierno a detener a Puigdemont en caso de que pise el Europarlamento. "Estoy seguro de que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, que es un buen jurista, puede encontrar la fórmula jurídica por la que si Puigdemont deja Bélgica y entra en una institución europea de la que España es miembro de derecho pueda ser detenido por la Policía o la Guardia Civil", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

Tajani ha sido uno de los miembros de las instituciones europeas que ha respaldado con mayor firmeza la posición del Gobierno español frente al unilateralismo independentista. Pese a ello, Puigdemont, actualmente inmerso en otra gira europea que le ha llevado a Alemania y Holanda, ha dicho sentirse confiado de que podrá impartir la charla.

Las invitaciones de eurodiputados a personalidades de diversos ámbitos para tratar asuntos de actualidad en alguna de las múltiples salas de la institución, son un hecho habitual. Y en este caso la iniciativa ha partido de la N-VA —los aliados flamencos de Puigdemont—, y del eurodiputado y antiguo ministro de Exteriores esloveno Ivo Vajgl, también presidente de la plataforma de eurodiputados para el diálogo UE-Catalunya.