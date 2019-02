Español, cara y cruz de la violencia el 1-O

Roger Español se ha aparecido este miércoles, sin ser nombrado, en el juicio del procés. Es uno de los dos catalanes "heridos graves" en el referéndum del 1-O, según las cuentas del fiscal Javier Zaragoza, que citó también el caso de un hombre que sufrió un infarto durante la actuación policial en un centro de votación. De modo que Español —los apellidos no se escogen— sería en realidad el único lesionado serio como consecuencia de las cargas policiales: recibió el impacto de una bala de goma —munición prohibida por el Parlament para los Mossos— y perdió la visión del ojo derecho.

Para los independentistas, Español es lo más parecido a un héroe: emblema de la resistencia de los catalanes frente a las cargas de la Policía y la Guardia Civil, mártir involuntario del procés. El pasado verano, el Govern de Quim Torra le concedió una de sus máximas distinciones: la Creu de Sant Jordi. Músico reconvertido en activista, el hombre tiene incluso una entrada en la Wikipedia (versión en catalán), donde se destacan dos cosas: que ha sido saxofonista en bandas como The Harlock y Soweto y que "perdió un ojo por una bala de goma".

Pero si el fiscal Zaragoza le citó sin citarle no fue para solidarizarse con él ni rendirle honores. Lo hizo para ilustrar la escasa "represión policial" del 1-O (solo dos heridos graves) y para apuntalar su relato de la violencia, que no apunta a los policías sino a los votantes. Español perdió el ojo por un proyectil de los antidisturbios, pero lo hizo “después de lanzar una valla metálica contra la policía”, zanjó. Fue un contraataque un día después de que Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart y exdiputado de la CUP, acusase a la Fiscalía de encubrir la “tortura” al no citar, en su escrito, a las más de 1.000 personas —esa es la cifra que dan por buena los independentistas— lesionadas aquel día.

A su pesar, Español es la cara y la cruz de la violencia del referéndum porque habilita las dos lecturas contradictorias (acusaciones y defensas) que se batirán en el juicio a propósito de la jornada del 1-O. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes los verdugos?

Las defensas sostienen que, ese día, cientos de miles de ciudadanos acudieron "pacíficamente" a votar y se encontraron, sin preverlo, con una terrible represión policial. El balance: más de 1.000 heridos; algunos de ellos desfilarán por el Tribunal Supremo como testigos. En los pueblos, la Guardia Civil se encargó de cerrar escuelas e institutos habilitados como colegios electorales. En Barcelona, se hizo cargo el Cuerpo Nacional de Policía. Los antidisturbios acudieron, entre otros lugares, al instituto Ramón Llull, en el centro. Ahí estaba, con otras personas, Español, que recibió el demoledor impacto en el ojo derecho.

La Fiscalía —y así lo recordó Zaragoza— sostiene en cambio que los "hechos violentos" del referéndum "no pueden ser atribuidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad". Los culpables son los que "conociendo la ilegalidad" de la votación —o sea, los líderes independentistas— "movilizaron a miles de ciudadanos". El escrito de acusación es más explícito y señala cómo un "muro humano", una "masa de personas" provocaron un "violento enfrentamiento" con los agentes. Agrega que los independentistas han "manipulado" las cifras de heridos para "magnificar" la represión.

Ausente e innombrado en el Supremo, Español estará presente (de nombre y cuerpo) en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales. Declara como investigado, porque la policía aportó una grabación en la que se le ve cogiendo una valla y arrojándola contra la línea policial. Pero también declaran como investigados los 13 policías nacionales que intervinieron en la escuela Ramon Llull. El juez, de hecho, mantiene investigados a casi una treintena de mandos y agentes de la Policía por delitos de lesiones y contra la integridad moral (torturas) solo en la ciudad de Barcelona.

Zaragoza defendió que el uso de la fuerza por parte de los agentes fue "proporcionado y legítimo" el 1-O. Pero señaló, poco después, que en todo caso hay procesos abiertos en Cataluña donde "deberá dilucidarse si hubo excesos policiales" y delimitar, en su caso, responsabilidades penales. Òmnium Cultural, la entidad presidida por Jordi Cuixart, no pudo evitar explotar esa contradicción.