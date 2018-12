PP y Ciudadanos cargan contra el Gobierno de Sánchez por la reunión con Torra

El presidente del PP, Pablo Casado, este viernes en Baleares. En vídeo, declaraciones de Casado. Isaac Buj (ep) | atlas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar un acto de "traición a España" y de intentar disfrazar como una apelación al diálogo la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que realmente ha supuesto, a su juicio, "el inicio de la negociación de la ruptura de la soberanía nacional". El líder del principal partido de la oposición ha avanzado que este mismo viernes su partido presentará una petición de comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que dé cuenta "de lo que está haciendo con España a oscuras" tras la reunión con Torra. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha coincido en parte con su homólogo en el PP y ha asegurado que Sánchez ha incurrido en una "irresponsabilidad histórica" por haberse reunido con el president Quim Torra aceptando así, en su opinión, la "tesis del separatismo" de que se estaba produciendo un encuentro entre dos jefes de Estado: "Fue la imagen de la claudicación y la humillación", aseguró en Barcelona.

Pablo Casado, que ha estado en Palma para presentar a los candidatos del partido a las principales instituciones de las islas en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas, ha acusado al máximo representante del Gobierno de acudir a la reunión con Torra con la liturgia de un líder de país extranjero "con la humillación de hacerlo público y patente". "Después de lo de este jueves, el centro de mando del independentismo catalán ya está en el palacio de La Moncloa. Lo que se estaba pidiendo era una negociación con aquellos que tienen como rehenes a la sociedad catalana, es un acto repugnante de por sí y si lo protagoniza un Gobierno, es un acto de traición a España", ha señalado Casado.

Para el líder del PP, la reunión entre Sánchez y Torra fue el pistoletazo de salida para el inicio de las negociaciones de la ruptura de la soberanía nacional y por eso ha lanzado un mensaje a los ciudadanos catalanes para que no tengan miedo a la ley "sino a quienes quieren romperla". Casado ha planteado la necesidad de aplicar "un artículo 155 que incluya al Gobierno" por lo que ha reclamado la convocatoria de unas elecciones generales para que su partido "recupere la ley, la concordia y la convivencia".

Casado ha insistido en la necesidad de evitar que la situación catalana se extienda a otras autonomías y se ha comprometido a combatir que "las arengas y neumáticos quemados" avaladas, según él, por el presidente del Gobierno, acaben exportándose a otras regiones. "El PP tiene el andamiaje institucional y las espaldas para poder soportar el mayor desafío a la democracia", ha destacado.

Rivera pide elecciones

Albert Rivera ha cargado también duramente contra Sánchez. El diputado ha afirmado que el presidente del Gobierno ha "humillado" al pueblo español y que si no está dispuesto a aplicar la Constitución, es decir, el artículo 155 en Cataluña, que convoque ya elecciones. "Como en Andalucía, le daremos un revés al sanchismo", ha dicho.

Arropado por Inés Arrimadas y por los diputados de Ciudadanos en el Parlament, Rivera ha culpado a Torra de ser el inductor del "secuestro" de Cataluña a la que utiliza para "destruir España". "Si tiene alguna duda", ha proseguido, "que ponga la televisión y vean las imágenes con ruedas quemadas, gente durmiendo en los aeropuertos, cortes de carreteras. Él llega y se va. Pero los catalanes tienen que aguantar a Torra cada día". "Cataluña es un territorio sin ley", ha remachado.

Ciudadanos ya cargó con dureza el mismo jueves tras la reunión entre los dos presidentes en el Palau de Pedralbes. Rivera ha afirmado que no ve nada positivo en que se pueda haber encauzado el diálogo. "Lo habría visto bien si hubiera sido para hablar de financiación o infraestructuras pero es una reunión con un presidente autonómico que llama a la violencia. Hubo un golpe de Estado, aquí no hay una guerra ni un conflicto", ha dicho acusando al Ejecutivo de haber retirado la palabra constitucional del comunicado conjunto que emitieron los dos Gobiernos. No solo eso: ha venido a decir que la decisión del Consejo de Ministros de denominar al Aeropuerto de El Prat Josep Tarradellas era poco menos que una ocurrencia. "No se me ocurre mejor ejemplo de sanchismo con esa brillante idea", ha ironizado.

La líder de la oposición en Cataluña ha afirmado que las imágenes que se han producido este viernes en Cataluña, con el colapso del tráfico y las cargas policiales, es lo que, en su opinión, persigue el president Torra. Pese a que que los incidentes no han desbordado la ciudad, Arrimadas ha afirmado que esos hechos demuestran que tenía razón cuando presentó una querella contra Torra de manera preventiva. "Esos actos han sido amparados y justificados por la Generalitat, que no hizo ningún llamamiento para evitarlos", ha alegado.

Urkullu: "Es una buena noticia"



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la nueva relación entre los gobiernos español y catalán "es una buena noticia". "Tras años de conflicto, tensión y distanciamiento, la lógica del diálogo, la relación bilateral y el acuerdo parece que puede comenzar a abrirse camino" en Cataluña. "Principio de realismo, distensión, diálogo efectivo, propuesta política y seguridad jurídica. Sobre esta base se abre un nuevo horizonte para encauzar las relaciones institucionales y políticas entre las instituciones de Cataluña y el Gobierno español y las instituciones de Estado", ha afirmado Urkullu. En su opinión "no hay otra vía" y, por ello, corresponde ahora a los partidos políticos y la representación institucional "actuar con realismo, responsabilidad y compromiso para reconducir la situación en beneficio del conjunto de la ciudadanía", informa Pedro Gorospe.