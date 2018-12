Siete detenidos en las manifestaciones de los CDR en Barcelona por el Consejo de Ministros

Los primeros choques entre miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) y agentes de los Mossos d'Esquadra se han producido a primera hora de este viernes por la mañana en el centro de Barcelona, poco antes del inicio del Consejo de Ministros, en la Llotja de Mar. Lejos del edificio, en la avenida de Paral·lel de Barcelona, los Mossos d'Esquadra han cargado puntualmente contra los manifestantes de los autollamados CDR, que les han lanzado pintura. En Via Laietana, los agentes han detenido a una persona que llevaba encima una botella de salfumán, bolas de papel de plata y chinchetas. Los Mossos han confirmado este mediodía otros seis detenidos cerca de Drassanes, donde se han producido cargas. El Consejo de Ministros ha empezado pasadas las diez de la mañana y los miembros del Gobierno han llegado entre un fuerte dispositivo policial. Mientras se celebra la reunión, los CDR han hecho una llamada a través de las redes sociales para impedir la salida de los ministros, prevista a la una del mediodía.

Uno de los detenidos llevaba material para hacer cócteles molotov y avanzaba gritando desde Via Laietana hacia la plaza Urquinaona sobre las ocho de la mañana. Los Mossos han detenido a otras tres personas por su presunta relación con los altercados ocurridos frente al cordón policial montado en la avenida Drassanes, donde grupos de encapuchados han arrojado piedras y otros objetos contra los agentes, según el Departamento de Interior.

En la estación de Francia de Barcelona, a escasos metros de la Llotja, se celebra desde las once un "consejo de ministros alternativo", promovido por Òmnium Cultural, que ha instalado un escenario para realizar discursos. "Des del franquisme no es reunia cap Consell de ministres a Barcelona per demostrar-nos la seva autoritat. Vostès són uns irresponsables que només busquen la provocació", ha afirmado el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ante centenares de manifestantes.

Manifestantes ante la Estación de Francia de Barcelona, a escasos metros de la Llotja de Mar. cristóbal castro

"Tumbar el régimen del 78"

La "ministra de Justicia" del Consell popular de ministres organizado por Òmnium, Montse Puigdemont (hermana del expresident Carles Puigdemont) agradece a los presos de Llenoders que hicieron huelga de hambre. "Un fuerte abrazo desde aquí y una rápida recuperación". pic.twitter.com/wEhaleVINq — Grego Casanova (@GregoCasanova) 21 de desembre de 2018

Unas 300 personas con neumáticos y pancartas en las que se puede leer lemas como "Tumbemos el régimen del 78" o "Implementamos la República" han cortado la AP-7 en la salida oeste de Girona en sentido norte sobre las 7.20 y a las 7.40 en sentido sur. Previamente, a las seis de la mañana habían quedado en el aparcamiento de la Copa de Girona y han ido en marcha lenta hasta un polígono cercano a la autopista, donde han dejado los coches. Tras una marcha a pie de unos minutos han esperado la orden de cortar la vía y los centenares de activistas han saltado a la AP-7 y han colocado los neumáticos atravesando los carriles en sentido norte. Un vehículo de los Mossos permanece junto a los camiones que no pueden seguir la marcha. Al resto les han ayudado a dar la vuelta . Los CDR han encendido hogueras en bidones para soportar las bajas temperaturas y han repartido chocolate a la taza con bizcochos. Al mediodía, permanecen obstruyendo el paso en la AP-7 y está previsto que se queden a comer una paella que van a preparar en la calzada.

Una concentración de los CDR ha bloqueado el tráfico en las Terres de l'Ebre durante toda la mañana. Los manifestantes, algo más de un centenar de personas, han montado barricadas con vallas y neumáticos para impedir la circulación por la autopista AP-7, primero, y por la carretera N-340, más tarde. Tras casi seis horas de corte, los Mossos d'Esquadra han desalojado a los independentistas sin recurrir al uso de la fuerza. Los manifestantes se han concentrado, a las seis de la madrugada, en L'Ampolla. Han saltado las vallas de la autopista y han paralizado el tráfico, mediante el levantamiento de barricadas, usando neumáticos, hierros y cristales. Incluso han desmontado tramos de guardarraíl para usarlos como barrera. La acción ha impedido circular por la AP-7, el principal corredor viario entre Barcelona y Valencia, hasta el mediodía. Tras ser desalojados de la autopista, los manifestantes se han dirigido a la cercana N-340, donde han repetido los cortes viarios. cuando los antidisturbios de los Mossos han amenazado con realizar cargas sobre los manifestantes, la protesta ha sido desconvocada. El pasado 8 de diciembre, otra movilización de los CDR en el mismo punto mantuvo bloqueada la AP7 durante todo el día. Entonces, los Mossos, tampoco cargaron sobre los manifestantes.

Un reportero de Intereconomía, agredido

Un reportero de Intereconomía ha sido agredido por un miembro de los CDR, que le ha dado un puñetazo en la nariz durante las protestas. El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha confirmado a Efe que ha atendido al periodista a las 9.35 en la plaza Urquinaona de la capital catalana por "contusiones leves en la nariz" y le ha dado el alta in situ.