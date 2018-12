Directo | Consejo de Ministros del 21 de Diciembre en Barcelona

EL PAÍS

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha confiado este jueves en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acuda a la entrega de las Medallas de Honor y Premis Ferrer Salat que organiza la patronal catalana y a la que sí ha confirmado su asistencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hemos hablado con Torra personalmente e intercambiado mensajes. Nos gustaría que viniese, pero no tenemos confirmación", ha dicho Sánchez Llibre, que ha recordado que el Palau de Pedralbes, donde la tarde de este jueves tendrá lugar una reunión entre ambos presidentes, está muy cerca del Hotel Sofía, donde se celebra el acto de Fomento del Trabajo. "Le esperamos con los brazos abiertos, pero si no viene, no pasa nada. Yo no descarto que venga y ojalá que no me equivoque", ha aseverado. "Sería un signo de tranquilidad ver conjuntamente a los dos presidentes porque son ellos los que pueden dar estabilidad política", ha dicho. (EP)