El Gobierno aprueba medidas simbólicas para Cataluña entre protestas y disturbios

El Gobierno hace una "valoración muy positiva" de la reunión que Pedro Sánchez y Quim Torra mantuvieron este jueves en el Palacio de Pedralbes y confía, según su portavoz Isabel Celaá, en que servirá para "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña" y la salida del conflicto territorial. El optimismo entre los miembros del Ejecutivo desplazados a Barcelona, que este lunes ha albergado su primer Consejo de Ministros desde la restauración de la democracia, en el que se han adoptado medidas de marcado calado económico y otras de carácter más simbólico y específicas para Cataluña —el aeropuerto de Barcelona pasará a llamarse Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y se ha rechazado y condenado el consejo de guerra que condenó a muerte en 1940 a Lluís Companys, president de la Generalitat— no podía ser mayor. El Consejo de Ministros se ha desarrollado con normalidad, a pesar de las protestas callejeras y disturbios puntuales capitaneados por los autodenominados CDR, que han condicionado la vida de la ciudad y el tránsito por carreteras de Cataluña, como consecuencia de los cortes de tráfico. Once personas han sido detenidas como consecuencia de los incidentes.

La conclusión general en el Ejecutivo, como ha resumido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, es que el encuentro de este jueves —en el que también participó junto a la vicepresidenta Carmen Calvo y se vieron con el vicepresident Pere Aragonès y la consellera de Presidencia Elsa Artadi— "lo que expresa es que la apertura del diálogo durante estos seis meses para resolver un problema político ha dado sus frutos con medidas concretas". "Queremos que la solución venga por el camino político", ha reiterado Celaá.

Frente a las críticas de PP y Ciudadanos, que acusan al Gobierno de "traición" y no aplicar el artículo 155 de la Constitución, Batet ha remarcado que el Ejecutivo no ha realizado concesiones al secesionismo. "No existe el derecho a la autodeterminación, los derechos existen en tanto a una norma jurídica que los reconocen. No hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía y al resto de normas del ordenamiento jurídico”. La solución que los socialistas proponen para resolver la crisis catalana es el reforzamiento de su autogobierno.

En esta línea, Celaá ha replicado a Albert Rivera y Pablo Casado, líderes respectivos de PP y Ciudadanos, que "invocan reiteradamente la aplicación del 155 como si fuera casi el único artículo constitucional". "Su aplicación no aporta ninguna respuesta política salvo que tras su invocación se busque un afán de descentralización perpetua de la autonomía de Cataluña. Y con esto no está de acuerdo en absoluto el Gobierno. El Gobierno defiende en su integridad la Constitución, la España de las autonomías", ha subrayado.

Al menos once personas han sido detenidas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los CDR. Sectores independentistas veían además la celebración del Consejo de Ministros como una provocación ya que la fecha coincide con el primer aniversario de las elecciones autonómicas que se celebraron el año pasado en Cataluña tras la aplicación del artículo 155.

La primera en llegar ha sido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, una histórica del PSC. Como ella, también han acudido andando Calvo, Batet y las titulares de las carteras de Economía, Nadia Calviño, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

La mayoría de los ministros han llegado en un autobús poco después de las diez de la mañana al edificio elegido para la celebración del Consejo, que combina los estilos gótico y neoclásico y se encuentra a unos metros del puerto de Barcelona. El último en acceder a la Llotja de Mar ha sido el presidente, que lo ha hecho caminando con su equipo más cercano de La Moncloa, entre ellos el jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

El presidente del Gobierno se ha reunido con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, antes del Consejo. El encuentro, que no estaba previsto en la agenda, se cerró la noche anterior, después de que ambos coincidieran en una gala organizada por la patronal catalana. Como detalle, Colau le ha regalado a Sánchez el libro Barcelonas, de Manuel Vázquez Montalbán.

La diplomacia floral también ha estado muy presente en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha colocado por la mañana en distintos espacios de la Llotja de Mar flores de Pascua rojas y amarillas. También las había a los lados de la foto de familia que se ha hecho el Ejecutivo. En la reunión de Pedralbes el director de protocolo de La Moncloa, Andrés Costilludo, añadió una flor de Pascua roja a las dos amarillas —color asociado al independentismo y a su petición de que los líderes del procés en prisión salgan en libertad— que había en una mesa al inicio del encuentro entre Sánchez y Torra.