Los separatistas apoyan la senda de déficit pero avisan de que es un “último gesto” al Gobierno

La mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a actuar y va a sacar adelante la senda de déficit presupuestaria de 1,8% para 2019. Se trata de un gesto simbólico de los independentistas, ya que la próxima semana el PP lo tumbará en el Senado, pero tiene un sentido político relacionado con sus demandas de referéndum para Cataluña. El sí de hoy no significa el apoyo a los presupuestos que solo se producirá si el gobierno hace “una propuesta política que no pasa por un nuevo estatuto”, ha avisado el PdECAT, en tanto que ERC advierte que quizá esta sea la última oportunidad de diálogo con los independentistas para mantener al gobierno. Este gesto se produce horas antes de la reunión que mantendrá Sánchez y miembros de su gabinete con el gobierno catalán, encabezado por su presidente, Quim Torra.

La senda de déficit que ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saldrá adelante en la última votación parlamentaria de este año, con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PdECAT, Compromís y Nueva Canarias. En contra, se han manifestado en este pleno del Congreso, el PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, y Coalición Canarias. Bildu se manifiesta en contra ya que el Gobierno no se ha dirigido a ellos.

Entre los del sí, y son los casos de Unidos Podemos y el PNV, sus razones son estrictamente económica ya que el apoyo a esta nueva senda de déficit servirá para inyectar casi seis mil millones de euros a los próximos presupuestos del Estado. La razón económica ha sido esgrimida por los presentantes de ERC y el PdECAT, además del PSOE, pero los grupos nacionalistas han sido claros y no han utilizado subterfugios: Su voto hoy favorable se relaciona con sus demandas independentistas.

Que no haya equívocos. Este voto de hoy no significa que vayan a aprobar los Presupuestos . Tal respaldo solo se producirá “si el gobierno hace una propuesta a Cataluña que no sea la de un Estatuto”. Así de explícito ha sido el portavoz de Presupuestos del PdECAT, Ferran Bel, a sabiendas de que precisamente la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña es la salida que Pedro Sánchez ve para afrontar la grave crisis política e institucional.

Ni una palabra sobre el conflicto catalán ha introducido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su defensa de la senda de déficit. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “Una senda que ira a la cara a nuestros compatriotas”, ha señalado la ministra en la tribuna de oradores, que, además, se adecúa “al cumplimiento de la estabilidad y de los dictadores de Europa”, además de proveer de recursos para tener más capacidad de gasto.

A esa capacidad se ha referido con mención directa casi Ministerio por Ministerio, además de las transferencias a las comunidades autónomas. Para Cataluña irían 470 millones de euros. “Sé que estos argumentos no servirán al bloque radicalizado que no tiene altura de miras que la situación de España requiere”. Se refería la ministra de Hacienda al PP y a Ciudadanos que, en efecto, votarán en contra, al considerar que supondrá más déficit y más deuda, lo que ha negado con fuerza la portavoz socialista, Patricia Blanquer. “Expliquen señores del PP y de Ciudadanos por toda España por qué les niegan los recursos que supondría esta senda de déficit”. Se dirigía al portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán y del PP, Victor Píriz.

No hay asideros para pensar que esta senda de déficit a pesar de aprobarse en el Congreso vaya a prosperar ya que la última palabra para esta ley la tiene el Senado. Una reforma del gobierno del PP en 2015 introdujo la excepcionalidad de que la senda de déficit se aprueba definitivamente en la Cámara Alta sin tener que volver al Congreso. Esta situación cambiará cuando prospere una modificación de esa norma y como el resto de las leyes, también acabe en el Congreso. Pero eso no será inmediato.

La reforma impulsada por el PSOE y Unidos Podemos, además de los grupos nacionalistas está en marcha pero no va rápida, por lo que no parece que vaya a dar tiempo a aprobar esa senda. El Gobierno deberá utilizar la aprobada por el anterior gobierno. Lo que hoy ha aprobado el Congreso será rechazado el próximo día 27 por el Senado. En Enero el Gobierno dará el siguiente paso: Tratar de convencer a los independentistas de que negocien los presupuestos