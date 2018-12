La reunión entre Sánchez y Torra, en directo | Últimas noticias sobre Cataluña

EL PAÍS

Los políticos independentistas que se encuentran en prisión preventiva en Lledoners, Puig de les Basses i El Catllar han firmado una carta conjunta pidiendo que las protestas que se lleven a cabo este viernes en motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona sean pacíficas. Los líderes políticos apelan a la actitud no violenta que se mantuvo durante el referéndum 1 de octubre, a pesar de las cargas policiales. “Aquello que no consiguieron entonces, aquello que significó una victoria del movimiento democrático el 1 de octubre, aquello que dignifica nuestra causa, no podemos permitir que nadie lo estropee ahora regalando las imágenes que no obtuvieron el 1 de octubre”, defienden. La carta está firmada por los nueve políticos que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año: Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Oriol Junqueras.