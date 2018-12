Moverse por Barcelona el 21-D

La Llotja de Mar, sede del Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona. En vídeo, alerta en Barcelona ante el 21-D. Foto: J. Sánchez | Vïdeo: ATLAS

La movilidad será una de las principales afectadas por la celebración este viernes del Consejo de Ministros en Barcelona, así como de las protestas convocadas por los sectores independentistas desde la tarde de este jueves. Protección Civil ha recomendado, ante las "posibles afectaciones de tráfico en el área metropolitana de Barcelona", "limitar los desplazamientos en vehículo a partir de primera hora de esta tarde". Por su parte, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha comunicado que 19 líneas de autobús verán sus recorridos afectados, pero otros servicios de transporte pueden verse alterados por el paro de dos horas, de 12.30 a 14.30 horas, convocado por el sindicato Intersindical - CSC. El Departamento de Trabajo ha fijado unos servicios mínimos de más del 75% en todos los sectores, incluido el del transporte.

Líneas de autobús afectadas

En un comunicado, TMB habla de "afectaciones y restricciones en la movilidad especialmente en el transporte de superficie". Las alteraciones "severas" en un buen número de líneas se producirán sobre todo en las que cruzan el centro de la ciudad. Por la mañana, las mayores afectaciones están previstas en el entorno de la Llotja de Mar, donde se celebrará el Consejo de Ministros y hay convocadas varias concentraciones de protesta. Por la tarde, la afectación será en el paseo de Gràcia, sede de una manifestación. Las líneas que sufrirán restricciones en forma de desvíos o limitaciones de recorrido serán las siguientes: D50, H8, H10, H12, H16, V16, V17, 6 , 7, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 52, 54, 62 y 67, además de las rutas del Bus Turístico.

Servicio habitual en el metro

El servicio previsto en la red de metro será el habitual de un día laborable. En caso de masiva afluencia de pasajeros, se ordenarán los flujos y se adoptarán, si es necesario, acciones de regulación, como cortes intermitentes. En función del seguimiento que tenga la huelga convocada a mediodía pueden producirse alteraciones en la red de metro y buses, alerta TMB que recuerda que la Generalitat ha dictado servicios mínimos para prestar un servicio equivalente al 75% entre 12.30 y 14.30 horas.

Taxis

El sector de los taxis vivirá otra jornada de movilizaciones, aunque no todas las asociaciones o sindicatos se han sumado a las protestas. La Agrupació Taxi Companys ha convocado una concentración de tres horas, entre las once de la mañana y las tres de la tarde, en el cruce entre Gran Via y Paseo de Gràcia. "No es una huelga, y tenemos el apoyo de muchas asociaciones pero no de todas", avisan. El objetivo es protestar contra la moratoria para los conductores con licencia VTC para que se adapten a als normativas de las comunidades hasta llegar a la ratio 1/30.

Maquinistas de RENFE

La huelga de maquinistas de Renfe y Adif que afectaba al servicio de Rodalies durante toda la jornada del viernes ha sido desconvocada este jueves.

Un día clave en el aeropuerto

El último viernes antes de Navidad es una de las jornadas de mayor actividad del año en el aeropuerto de Barcelona. Los vuelos previstos superan los 900 y los viajeros, 170.000. Está por ver qué afectación en la movilidad de los accesos pueden tener las movilizaciones convocadas y los cortes anunciados por CDR en carreteras de todo el territorio.

Información

Las cuentas de Twitter de TMB (@TMBinfo) y las aplicaciones de móvil y la página web harán un seguimiento de las afectaciones y las alternativas de transporte. También informarán al momento de afectaciones las cuentas de los canales oficiales: @emergenciescat @mossos @transit.