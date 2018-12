Los políticos presos piden que las protestas del 21-D sean pacíficas

Los políticos independentistas que se encuentran en prisión preventiva en Lledoners, Puig de les Basses y El Catllar han firmado una carta conjunta pidiendo que las protestas que se lleven a cabo este viernes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona sean pacíficas. Los líderes políticos apelan a la actitud no violenta que se mantuvo durante el referéndum 1 de octubre, a pesar de las cargas policiales. “Aquello que no consiguieron entonces, aquello que significó una victoria del movimiento democrático el 1 de octubre, aquello que dignifica nuestra causa, no podemos permitir que nadie lo estropee ahora regalando las imágenes que no obtuvieron el 1 de octubre”, defienden.

En este sentido, los políticos presos hacen un llamamiento para no caer en la “provocación” de lo que consideran que querrían algunos sectores contrarios al independentismo: que se produzcan escenas de violencia: “Nos querrán provocar, nos querrán enfadados, nos querrían violentos, y no lo conseguirán. Nuestra fortaleza también reside en mantener, siempre y siempre, una actitud cívica y pacífica, que destierre y aísle cualquier acto incívico o violento. No permitamos que nos hagan cambiar, no caigamos en ninguna provocación”.

En su misiva, los presos defienden el derecho a movilizarse cuando sea conveniente y “ante un escenario de involución de los derechos y libertades”, pero piden que se haga de forma pacífica, tal y como hasta ahora ha hecho el independentismo. “Así tiene que seguir siendo, porque la nuestra es, por encima de todo, una causa justa y democrática que se expresa siempre con la voluntad de vivir y convivir libremente y pacífica”. En este sentido, hacen referencia a la etiqueta "revolución de las sonrisas" que se ha querido aplicar al movimiento independentista. “Que allí donde querrían vernos crispados encuentren una sonrisa”, reclaman.

En su carta los presos hacen un guiño al PSOE, justo el día en que se producirá la cumbre entre los gobiernos español y catalán, y recuerdan que fueron los socialistas los que presentaron una moción en el Congreso para reprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy por las duras cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre. “Aquel día ganó la democracia, ganó la ciudadanía, ganó la defensa pacífica de las urnas. Y perdieron aquellos que ordenaron pegar a ciudadanos pacíficos”, remachan los presos.

También defienden la institución de los Mossos d'Esquadra y aseguran que aquel 1-O “tuvieron una actuación modélica” porque no cargaron contra los ciudadanos que hacían cola para votar.

La carta está firmada por los nueve políticos que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año: Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Oriol Junqueras.