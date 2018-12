Rivera pide elecciones y culpa a Sánchez de humillar al “pueblo español”

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha afirmado este viernes que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha incurrido en una "irresponsabilidad histórica" por haberse reunido con el president Quim Torra aceptando así, en su opinión, la "tesis del separatismo" de que se estaba produciendo un encuentro entre dos jefes de Estado. "Fue la imagen de la claudicación y la humillación. Hace cualquier cosa para estar un cuarto de hora más en La Moncloa". El diputado ha afirmado que Sánchez ha "humillado" al pueblo español y que si no está dispuesto a aplicar la Constitución, es decir, el artículo 155 en Cataluña, que convoque ya elecciones. "Como en Andalucía, le daremos un revés al sanchismo", ha dicho.

Arropado por Inés Arrimadas y por los diputados de Ciudadanos en el Parlament, Rivera ha culpado a Torra de ser el inductor del "secuestro" de Cataluña a la que utiliza para "destruir España". "Si tiene alguna duda", ha proseguido, "que ponga la televisión y vean las imágenes con ruedas quemadas, gente durmiendo en los aeropuertos, cortes de carreteras. Él llega y se va. Pero los catalanes tienen que aguantar a Torra cada día". "Cataluña es un territorio sin ley", ha remachado.

Ciudadanos ya cargó con dureza el mismo jueves tras la reunión entre los dos presidentes en el Palau de Pedrables. Rivera ha afirmado que no ve nada positivo en que se pueda haber encauzado el diálogo. "Lo hubiera visto bien si era para hablar de financiación o infraestructuras pero es una reunión con un presidente autonómico que llama a la violencia. Hubo un golpe de Estado, Aquí no hay una guerra ni un conflicto", ha dicho acusando al Ejecutivo de haber retirado la palabra constitucional del comunicado conjunto que emitieron los dos Gobiernos. No solo eso: ha venido a decir que la decisión del Consejo de Ministros de denominar al Aeropuerto de El Prat Josep Tarradellas era poco menos que una ocurrencia. "No se me ocurre mejor ejemplo de sanchismo con esa brillante idea", ha ironizado.

La líder de la oposición en Cataluña ha afirmado que las imágenes que se han producido este mediodía en Cataluña, con el colapso del tráfico y cargas policiales, es lo que, en su opinión, persigue el president Torra. "Él quería llegar al conflicto. Miles de familias miran la tele con miedo e indignación: no han podido ir a trabajar, ni llevado sus niños al cole y perdido vuelos", afirmado pintando un paisaje tremendista. ‘"No estáis solos", ha dicho e un mensaje a los constitucionalistas. "No os dejaremos colgados’". Pese a que que los incidentes no han desbordado la ciudad, Arrimadas ha afirmado que esos hechos demuestran que tenía razón cuando presentó una querella contra Torra de manera preventiva. "Esos actos han sido amparados y justificados por la Generalitat, que no hizo ningún llamamiento para evitarlos", ha alegado.