Arrimadas anuncia una querella contra Torra por los “actos violentos” que vaticina para el 21-D

Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha anunciado este mediodía en el Pleno del Parlament que presentará una querella contra el president Quim Torra por los "actos violentos" que asegura que se van a producir este viernes en Barcelona durante la celebración del Consejo de Ministros. La líder de Ciudadanos ha dado por hecho, por tanto, que habrá disturbios y ha hecho un llamamiento a Torra para que pida a los comités de defensa de la república que no convoquen esas protestas. "Vamos a preservar la democracia, el Parlament y las instituciones", ha espetado Arrimadas al president desde el hemiciclo durante el debate monográfico impulsado por la formación naranja sobre el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el que se aprobaron las leyes de desconexión.

Torra se ha mostrado estupefacto ante el anuncio y ha calificado de "vergüenza" que desde el atril y en medio de un debate parlamentario se pueda anunciar una querella contra él. El president ha solicitado a los letrados de la Cámara que velen por el hecho de que las intervenciones en los plenos extraordinarios se ajusten al título con el que han sido convocados. "El 90% de su discurso no ha tratado de aquel pleno. Hablemos sin amenazar. Deje de judicializar la política", ha señalado Torra visiblemente molesto. Ciudadanos ha precisado después que la querella se registrará en los próximos días. "Los hechos están claros y son básicamente la inacción del gobierno ante los actos violentos que se están anunciando por los CDR".

El debate y la amenaza de la querella ha culminado una sesión con bronca en la que el protagonismo lo ha copado los reproches del Govern a Ciudadanos y PP por aludir a que el independentismo es violento y no la reunión de este jueves entre Torra y Pedro Sánchez. En su intervención, Arrimadas ha considerado que el "golpe" a la democracia cometido en septiembre de 2017 cuando se cargaron "el Estatuto y la Constitución "todavía continúa" y ha celebrado que entonces se saldara con el "155" porque, en caso contrario, ha dicho que en Cataluña mandarían "los CDR. Y casi estamos ahí". La diputada se ha mofado de la república que estaban dibujando los independentistas y, mostrando imágenes del intento de asalto de los CDR al Parlament, ha afirmado que Torra tiene un problema si no ve violencia en esos actos. "No confunda España con Pedro Sánchez: les ha tocado con él la lotería y tienen un chollo muy grande. Igual tiene que llegar el 155. Están haciendo lo mismo".

Torra ha invitado a Arrimadas a dejar de poner querellas —este viernes presentó ya una contra la Mesa del Parlament— y la ha acusado de intentar desbaratar la aprobación de leyes cuando, el año pasado, la oposición buscó todos los mecanismos a su alcance para evitar la aprobación de las llamadas leyes de desconexión previas al referéndum ilegal. El president ha recriminado a Ciudadanos que busque “desesperadamente” la crispación y la ayuda de la cúpula judicial para no aceptar los resultados de las urnas que no les gustan. “Sean valientes y demócratas: no nos llevan a los tribunales. No amenacen: disputen la mayoría en las urnas y no usen constantemente el comodín del Tribunal Constitucional”, ha afirmado. Torra ha señalado que el “gran problema” es la negativa del Gobierno de dar la voz a la ciudadanía en un referéndum y ha instado a Ciudadanos a no hablar en nombre de la misma cuando le priva de votar. "Antes de unionistas, sean demócratas", ha zanjado.