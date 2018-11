Sánchez quiere prorrogar los Presupuestos con “modificaciones puntuales”

Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, este martes. VICTOR J BLANCO (GTRES) / VÍDEO: QUALITY

El presidente del Gobierno empieza a asumir, incluso públicamente, que será muy difícil aprobar los Presupuestos por la posición de los independentistas catalanes. Pero eso no quiere decir que estemos ante un inminente adelanto electoral. Pedro Sánchez se ha mostrado este miércoles dispuesto a seguir gobernando con modificaciones puntuales en los Presupuestos para así poder agotar la legislatura. "Sí, quiero agotar la legislatura", ha asegurado Sánchez durante una conferencia de prensa en la que el presidente ha anunciado que pretende aprobar sus medidas sociales con "modificaciones presupuestarias". Sánchez ha anunciado la subida del salario mínimo —una baza que tenía reservada para una hipotética negociación con los partidos independentistas— para el próximo 1 de enero. Esto es, se subirá con o sin Presupuestos. Hasta ahora, el Ejecutivo jugaba con la posibilidad de aprobar esa medida más adelante como medida de presión para que los independentistas apoyen las cuentas públicas. Las reiteradas negativas de ERC y PDeCAT a apoyar los presupuestos le obligan así a prorrogar —con las modificaciones puntuales mencionadas— y permiten aclarar el calendario del salario mínimo.

Sánchez ha comparecido para anunciar que el Ejecutivo llevará este jueves al Consejo de Ministros un real decreto ley para que a partir de ahora sean los bancos quienes paguen los impuestos de las hipotecas, una medida contraria a la decisión que acaba de adoptar el Tribunal Supremo. El Ejecutivo cuestiona así al Supremo, al que ha pedido "autocrítica" sobre lo ocurrido en las últimas semanas con este impuesto.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha insistido en que las cuentas que ha pactado con Podemos están cargadas de "sentido común" y ha pedido a la Cámara que las apruebe. "No solo miro a los nacionalistas, miro también a Ciudadanos y al Partido Popular. Estamos dispuestos a hablar con ellos para ver si hay elementos de mejora. ¿Por qué rehuir ese debate?", ha pedido Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que quieren aprobar los presupuestos pero llevará a cabo las medidas estrella aunque no lo logre. "Si es en un nuevo presupuesto, perfecto. Si no, a través de modificaciones presupuestarias a los que hoy tenemos". Sánchez ha hecho especial hincapié en su deseo de materializar la subida del salario mínimo para que se recuperen "los derechos perdidos" de estos años, algo que ha fijado para el 1 de enero." Cuando hablamos de subir el salario mínimo interprofesional estamos hablando de subir el sueldo a personas que seguramente no hayan votado al PSOE", ha añadido.

Sánchez insiste en tratar de meter presión a los independentistas para que entren a la negociación presupuestaria. De hecho el presidente, lejos de responder a los ataques que le han lanzado desde la Generalitat tras la decisión de la fiscalía de pedir 25 años por rebelión a Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas y de la abogacía del Estado de solicitar 12 años por sedición, ha vuelto a tender la mano a estos partidos. Sánchez ha confirmado además que habrá un Consejo de Ministros en Barcelona antes de fin de año -probablemente el 21 de diciembre- y ha anunciado que ese día él se verá allí con Quim Torra, el president de la Generalitat, "si él quiere".

El presidente se quiere colocar en una posición intermedia entre los indepentistas por un lado y la oposición del PP y Ciudadanos por otro. "No deja de ser curioso que unos me acusen de ser cómplice de la represión y otros me acusen de estar hincado de rodillas ante el independentismo. Las dos cosas no pueden ser, o una o la otra. ¿No será que al final unos y otros son cómplices de contribuir a la confrontación territorial? En ese juego que no cuenten con el Gobierno".