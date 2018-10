Las dos caras del alza de los sueldos más bajos

"Hace poco se me estropeó el móvil. Arreglé uno viejo que tenía. No podía comprar otro", responde Raúl Calderón cuando se le pregunta cómo hace para afrontar un gasto extraordinario imprevisto. Este repartidor de comida a domicilio, asalariado —en el mercado laboral actual conviene aclararlo—, gana al mes 750 euros limpios y vive en un piso por el que paga 650 euros con dos compañeros, en Ciudad Lineal (Madrid). "No paso hambre por suerte, pero no puedo ahorrar", lamenta. Que se refiera a la suerte no tiene un ápice de ironía, salvo que sea amarga, dado el precio de la vivienda en Madrid y la velocidad a la que crece.

Para Raúl, la subida del SMI es una buena noticia. "Un plus de ingresos siempre viene bien". Pero sabe que va a tener que pelearla. Su empresa no le aplica las dos anteriores. "Contabiliza un plus de transporte, que no debería contar para el salario mínimo, y así no lo actualiza", se queja. No quiere dar el nombre de la empresa porque él, delegado de CC OO, está negociando la aplicación de las subidas de 2017 y 2018. Prefiere esperar a ver el desenlace.

No es casual que Raúl sea representante sindical. Tampoco lo es que lo sea Lourdes Palo, por UGT, en la residencia privada en la que trabaja en Salamanca. Están más protegidos que sus compañeros. El temor a hablar dando el nombre, el horario irregular dictado de forma unilateral por la empresa, la jornada parcial no deseada...en definitiva, la precariedad contada de diferentes formas es común entre quienes cobran un salario entre el mínimo actual (735,9 euros brutos al mes) y el de 2019 (900).

Lourdes gana unos 625 euros al mes por trabajar 28 horas a la semana: "En mi centro, nadie tiene una jornada completa". Si la tuviera, percibiría 893 euros, el sueldo de limpiadoras del convenio sectorial.

Opina que, con la subida, "se quedan un poco cortos". "Las familias tienen hijos y cuesta llegar a fin de mes", argumenta. Ella tiene dos, en edad de estudiar. Y lo mismo piensa Ángeles, una limpiadora de habitaciones hotel, una kelly, que ganaba 800 euros hasta que perdió su trabajo hace poco, "al reclamar mis derechos". Con ese dinero, no llega a fin de mes. Vive sola en un piso por el que paga 650 euros. "Tengo hermanos que me ayudan", aclara cuando explica cómo se las apaña.