El Gobierno desvincula el ‘procés’ del apoyo a los Presupuestos de 2019

El Gobierno mantiene su propósito de "agotar" la legislatura mientras desvincula el enjuiciamiento del procés de la obtención de los apoyos necesarios para aprobar las cuentas públicas de 2019. "Nada tiene que ver el proceso judicial con los Presupuestos, vincularlo es un error", ha afirmado José Luis Ábalos tras la reunión de la dirección del PSOE. El ministro de Fomento y secretario de Organización de los socialistas ha insistido en que el Gobierno intentará llevar adelante, "con presupuesto o sin presupuesto", la agenda social a la que se ha comprometido.

"No renunciamos a nada, somos conscientes de todos los obstáculos en un proceso muy complicado que no es lineal", ha reiterado el número tres de Ferraz. El debate de enmiendas a la totalidad será el primer trámite en el que el Gobierno podrá constatar si podrá contar con el apoyo de los partidos independentistas catalanes, que ya resultaron cruciales para el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ábalos ha tratado de rebajar la polémica por la decisión de la Abogacía del Estado, que ha descartado la rebelión —al contrario que la Fiscalía— y acusa a los líderes del procés de sedición y malversación. "Es normal que haya una sintonía entre el informe de la Abogacía del Estado y la posición del Gobierno", ha observado. "El Gobierno siempre usa la Abogacía del Estado. Yo llevo pocos meses y la uso mucho. Debo usarla porque me establece los límites legales. Forma parte de la Administración y claro que la usamos. La Abogacía está para usarla, ¿para qué si no? Usamos la Abogacía del Estado, los gabinetes de comunicación, los gabinetes técnicos... Pero ahí no hay injerencia", ha argumentado.

La posición del PSOE contrasta con la de su socio principal, que ve el adelanto electoral más próximo. "Cada vez parece más difícil que los presupuestos salgan adelante". Son las palabras de Noelia Vera, portavoz de Podemos, la mañana del lunes. Las mismas que dijo Pablo Iglesias, líder de la formación, este fin de semana en una entrevista en el diario La Vanguardia: "Las próximas horas todos vamos a tener que reflexionar mucho, siendo conscientes de la realidad, de las dificultades, de que estamos más cerca de que haya elecciones en el 2019". Tras la publicación del escrito de acusación de la Fiscalía contra los líderes independentistas catalanes en prisión, la mayoría parlamentaria necesaria para que salgan adelante las cuentas que pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez cada vez resulta más lejana.

Podemos, aun así, muestra cierto optimismo. "El pacto está cerrado y estamos convencidos de que Pedro Sánchez lo va a defender, se va a dejar la piel", ha dicho Vera. El grupo confederal continuará dialogando con el resto de formaciones parlamentarias que apoyaron la moción de censura del pasado 1 de junio que permitió a Sánchez llegar a La Moncloa. "No creo que una visita a Waterloo cambiara la posición de Junts per Catalunya sobre los presupuestos o sus posiciones políticas en general", aseguró Iglesias en la entrevista con el periódico catalán.

Lo harán con "discreción y prudencia", las dos palabras que usan cada vez que se les pregunta por nuevas reuniones con los partidos catalanes, tras el encuentro entre Iglesias y Oriol Junqueras, líder de ERC en prisión, a mediados de octubre. Esta cita ha servido para que la oposición, encabezada por PP y Ciudadanos, arremeta contra el Gobierno.

"Hay medidas fuera del acuerdo, como el aumento de las pensiones o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, en las que entendemos que se seguirá trabajando", ha especificado la portavoz de Podemos, en referencia a la posibilidad de que se mantengan varias mesas de trabajo con el Gobierno en lo que reste de legislatura. Ábalos ha compartido que la subida del salario mínimo "es fundamental", como la actualización de las pensiones o la recuperación de las ayudas a los parados de más de 52 años.

Por el momento, a lo que no responden en Podemos es a si mantendrán su apoyo en el Congreso al PSOE si los presupuestos pactados no salen adelante y se prorrogan los que aprobó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Cuando lleguemos a ese puente, veremos si lo cruzamos", ha zanjado la portavoz del partido.