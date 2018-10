Díaz será proclamada hoy candidata a la Junta con la presencia de Sánchez

Susana Díaz será proclamada este sábado candidata a la Junta de Andalucía. Lo hará en un acto multitudinario en un hotel de Sevilla ante los miembros del comité director del PSOE, máximo órgano entre partidos y sin cuyos votos no podría optar a la presidencia, los militantes de la comunidad, que han sido invitados a través de las distintas agrupaciones, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con este acto, el PSOE y su candidata buscan ofrecer una imagen de fortaleza a nivel regional para alejar la sensación de desgaste después de casi 40 años en el poder, y de unidad a nivel nacional, escenificando la reconciliación entre los que fueron máximos rivales en las primarias socialistas, tras un pasado plagado de desencuentros, y en las que Sánchez fue reelegido secretario general.

La presencia del presidente del Gobierno en el comité director de la federación andaluza pretende explicitar el apoyo de Ferraz a su candidata en unas elecciones que son la antesala de las autonómicas, municipales y europeas del próximo año. El de hoy no será el único guiño del presidente del Gobierno. El próximo viernes el Consejo de Ministros se celebrará en Sevilla. Además, la interlocución entre el Palacio de La Moncloa y el gabinete de Díaz es continua. La comunicación entre Iván Redondo, el jefe de gabinete de Sánchez, y Máximo Díaz-Cano, secretario general de la presidenta de Andalucía, es fluida. A esto hay que añadir que la buena relación del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el responsable en Andalucía de esta área, Juan Cornejo.

Los actos de la caravana electoral a los que asistirá Sánchez están por cerrar. La agenda del presidente tiene varias citas internacionales que coinciden con el arranque y la clausura de la campaña. El presidente tiene previsto desde hace semanas acudir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en Antigua (Guatemala) y a la Cumbre del G-20 en Buenos Aires (Argentina) los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Entremedias visitará Cuba los días 22 y 23. El viaje se anunció el pasado martes y será el primer viaje oficial de un presidente español a la isla caribeña en 32 años. Sánchez cruzará así tres veces el Atlántico en las dos semanas y media que coincidirán con la campaña de las elecciones andaluzas. En el PSOE confían en que Sánchez pueda acudir a un par de actos en los fines de semana que le quedarían libres.

El liderazgo de la presidenta de la Junta en el PSOE-A no se cuestiona. No ha tenido que abordar ningún proceso de primarias ya que cuando se gobierna en la comunidad, según las normas internas del PSOE andaluz, para que se celebre esa votación interna es necesario que lo solicite el 40% de la militancia o la mayoría del comité director, algo que no ha sucedido.

Tras la proclamación de Díaz como candidata, los socialistas andaluces abordarán el proceso para la elaboración de listas electorales, que se aprobarán definitivamente dentro de una semana. Las asambleas locales de las agrupaciones de la comunidad se reunirán el próximo martes para proponer las candidaturas, que serán paritarias y cremallera. La militancia es la que tiene la potestad de decidirlo todo, una opción que abre la puerta a la integración de los partidarios de Sánchez. De momento, lo que es claro es que Díaz encabezará la lista por Sevilla. También repetirán como número uno el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por Cádiz; el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán por Córdoba; el portavoz parlamentario, Mario Jiménez por Huelva y el secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel por esa provincia.