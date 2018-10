Bruselas pedirá explicaciones por carta a España sobre el borrador de los Presupuestos

Pedro Sánchez, junto a Theresa May y Jean-Claude Juncker este jueves en Bruselas.

Bruselas mandará una carta al Gobierno español para pedirle aclaraciones sobre el borrador de Presupuestos de 2019 que remitió el pasado lunes. Ese paso no significa que la Comisión Europea vaya a tumbar las cuentas que ha presentado la ministra de Economía, Nadia Calviño, pero sí echa por tierra el optimismo del que ayer hizo gala la delegación española tras la reunión del presidente Pedro Sánchez con el jefe del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. Según fuentes comunitarias, la Comisión pedirá aclaraciones a España sobre los números que ha presentado. Al menos otros cuatro países recibirán una misma misiva: Francia, Bélgica, Portugal e Italia. Sin embargo, la de este último será distinta, puesto que sobre sus presupuestos pesa la amenaza real de que las cuentas sean rechazadas por la Comisión, lo cual hasta la fecha aún no se había producido nunca.

Tras la reunión con Juncker, el Gobierno español dio por hecho de que había pasado la prueba de los Presupuestos. Sin embargo, Bruselas pedirá explicaciones a España en una carta que le remitirá en breve. Fuentes comunitarias afirmaron que en la reunión de comisarios de ayer las cuentas del Gobierno de Sánchez no fueron debatidas y que se habló sobre todo del caso italiano. No obstante, el ejecutivo de Juncker tiene dudas acerca de los números presentados por Calviño, que todavía no están respaldados por un anteproyecto que haya llevado al Parlamento.

Fuentes de La Moncloa negaron que la carta suponga un revés para España y afirmaron que solo expresa dudas técnicas sobre los Presupuestos. Es más, reiteraron que en la reunión con Juncker recibieron los signos necesarios para pensar que las cuentas pasarán el examen de Bruselas. Fuentes comunitarias insistieron en que es probable que ello ocurra, puesto que España este año goza de flexibilidad para reducir su déficit estructural. Sin embargo, añadieron que todavía nada puede darse por hecho.

Dentro del brazo correctivo

La misiva por primera vez trata a España como país en el brazo preventivo y no desde el correctivo, lo cual significa que la Comisión Europea da por hecho que cerrará el año con un déficit por debajo del 3%, según estas fuentes. La Comisión Europea no ha querido meter en el mismo paquete a todos los países que serán cuestionados por carta. Por ello, prevé hacerlo en dos tandas. Hoy mismo podría salir la que advierte al Gobierno italiano sobre sus cuentas, mientras que podría dejar para mañana las misivas dirigidas a Madrid, Lisboa, París y Bruselas.

Las reglas permiten que la Comisión pida por escrito explicaciones a los países en el plazo de una semana si percibe que hay “riesgo” de desviación en los objetivos fijados. De hecho, el año pasado Bruselas ya pidió explicaciones sobre sus cuentas a los mismos países. Una vez despejados esos interrogantes, añaden fuentes de la Comisión, el veredicto final se producirá a finales de noviembre.

España presentó un borrador con un déficit estructural equivalente al 0,4% del PIB, en lugar del 0,65% que le pidieron los ministros de Finanzas de la zona euro. Sin embargo, al entrar dentro del brazo correctivo España tiene un margen de 0,5 puntos que puede usar en los dos años, ya sea usándolo todo el primer ejercicio o repartiéndolo. Por lo tanto, fuentes de la Comisión consideran que si los números presentados realmente reflejan un 0,4% (e incluso algo menos), en noviembre Bruselas dará luz verde al gobierno de Pedro Sánchez.