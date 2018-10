Rivera y Casado acusan a Sánchez de mentir a los españoles y a Europa con presupuestos “falsos”

"Conviene que el gobierno fracase para que no vuelvan a arruinar a España”. “Pedro Sánchez es un fake, es un fraude, convoque elecciones”. Este ha sido el hilo conductor utilizado por el presidente del PP, Pablo Casado y por Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en la sesión de control al Gobierno en la que han fustigado al presidente, Pedro Sánchez por las líneas trazadas para el presupuesto de 2019, por negociarlos con Podemos y los nacionalistas y por “mentir” a los españoles y a Europa. “El engaño a Europa”, lo explicó Casado por haber remitido el avance de los presupuestos con una senda de gasto de 2,8 cuando lo aprobado por el Parlamento es del 2,3. Pero el jefe de gobierno informó de que las cuentas remitidas a Bruselas siguen la senda aprobada por el Parlamento y presentada por el anterior gobierno con el 2.3. “Presentaremos los presupuestos en diciembre con una senda de déficit del 2,3”, ha asegurado. No renuncia a subir esas cinco décimas que le permite Bruselas pero no podrá hacerlo hasta que no se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria. “Dejen PP y Ciudadanos de bloquear la ley”, ha denunciado Sánchez.

Esta sesión se control, como las de las últimas semanas, constituye una ofensiva de los líderes del PP, Pablo Casado y de Ciudadanos, Albert Rivera, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y así será hasta que el jefe del Ejecutivo convoque elecciones ya que esta es la petición persistente de ambos políticos. Pero cada día tiene su afán en la oposición y hoy tocó la denuncia de los presupuestos para el año que viene cuyas líneas generales el gobierno ha enviado a Europa, después de haber sido pactadas con Podemos. Y ahora empieza la negociación con los grupos nacionalistas. Casado viajará hoy a Bruselas para alertar a las autoridades europeas de que los Presupuestos que prepara el jefe de gobierno español son “falsos”.

Casado encadenó descalificaciones y acusaciones. “Usted manda a Zapatero a negociar con un terrorista como Otegi y a Pablo Iglesias a negociar con un golpista como Junqueras para sacar los Presupuestos”, le ha espetado. “Esta es la primera vez que se apruebe presupuestos sin aprobar techo de gasto; usted se ha convertido en un plagio de Zapatero, más deuda, más recesión”. El colofón de Casado, después de acusar a Sánchez de ensañarse con los autónomos y las clases medias ha sido el siguiente: “Lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar a España”. No ha entrado Sánchez a responder nada relativo a que se vaya como también le ha exigido Albert Rivera sino que ha defendido sus presupuestos y se ha preguntado si subir los impuestos ligeramente a quienes ganan 130.000 euros al año es castigar a la clase media y trabajadora. Sí leyó la subida de toda la cesta fiscal a lo largo de los años de gobierno de Mariano Rajoy. “Queremos reconstruir el Estado de Bienestar y cumplir la Ley de Dependencia que ustedes no cumplieron”, ha defendido al no dar el 50% del Estado para ese fin como marca la ley.

Un toma y daca sobre el contenido de los Presupuestos ha continuado con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, con argumentos similares a los de Casado, con énfasis en los socios que necesita Sánchez para aprobarlos. “Abandone la crispación y vuelva a la moderación”, ha pedido el jefe de Gobierno al líder de Ciudadanos a quien reprochó no decir la verdad sobre las cuentas públicas. “El que miente es usted”; usted es un fraude; convoque elecciones, no le tenga miedo al pueblo español”.

A pesar de que tocaba por cupo al diputado de ERC Gabriel Rufián preguntar al presidente del Gobierno no lo hizo sobre Cataluña. El diputado republicano se hizo eco de las reivindicaciones de los transexuales, que Sánchez comparte y está determinado a satisfacerlas y, sobre todo, a combatir los delitos de odio.